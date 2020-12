Las pérdidas irreparables de este 2020

El 2020 ha sido un año nefasto en todos los sentidos para la sociedad. La pandemia de la COVID-19 se ha presentado como un duro golpe para la economía, la sanidad y la sociedad en general. Este año 2020 también ha dejado pérdidas irreparables de personajes públicos por todos conocidos, que siempre quedarán en la memoria por haber partido en el año de la pandemia.

Diciembre

Armando Manzanero

Armando Manzanero Canché (Mérida, Yucatán, 1935), conocido en el mundo de la música como el rey del romanticismo por lo exquisito de sus baladas y boleros, fue ingresado el pasado 17 de diciembre en Ciudad de México por coronavirus. Tras varios días intubado, fallecía el pasado 28 de diciembre y deja tras de sí un legado inolvidable de más de medio siglo de música en forma de una treintena de álbumes y canciones inmortales como Somos novios, Contigo aprendí o Esta tarde vi llover.

Juan Alarcón, hombre de confianza de Felipe González

El alcalareño Juan Alarcón fallecía el pasado 9 de diciembre a los 76 años. Fue hombre de confianza de Felipe González tanto en la clandestinidad como en Democracia. Vivía en Sevilla, donde ha muerto víctima de un cáncer.

Mantenía una relación de amistad con el expresidente del Gobierno desde jóvenes, lo que le llevó a ser uno de sus hombres más leales e incluso su chófer. Era una persona versátil y polivalente. El periodista alcalareño, Romualdo Maestre, señalaba en el obituario de ABC que Alarcón tenía en su casa la imprenta del aparato de propaganda del partido en los últimos estertores de la dictadura» y nunca lo pillaron.

Noviembre

Maradona

Diego Armando Maradona fallecía el pasado 25 de noviembre a los 60 años en su domicilio, en la localidad argentina de Tigre. El astro de la albiceleste, que fue intervenido de gravedad quirúrgicamente hace unas semanas por unas complicaciones en su estado de salud, ha sufrido un paro cardíaco que ha acabado con su vida. Maradona alcanzó la sexta década el pasado 30 de octubre. El Gobierno de Argentina ha decretado tres días de luto oficial en el país.

El Mani

El cantante de sevillanas, José Manuel Rodríguez «El Mani», fallecía el pasado 4 de noviembre a los 59 años en el Hospital San Juan de Dios.

El cantante llevaba varios días ingresado aquejado de una fuerte infección. Con su muerte, se pierde a uno de los cantantes de sevillanas con más trayectoria del panorama musical. En 2013, El Mani perdió una pierna a consecuencia de la diabetes.

Octubre

Dolores Abril

La artista castellano-manchega Dolores Abril fallecía el pasado 26 de octubre tras una larga enfermedad. Formó, junto a Juanito Valderrama, una de las parejas más famosas y queridas del país.

Quien lo ha hecho público ha sido su hijo, Juan Valderrama, quien ha escrito en redes sociales lo siguiente: “Ya estáis juntos para siempre. DEP Dolores Abril. Te quiero mamá”.

Manuel Herrera

El último pregonero de la Bienal de Flamenco, Manuel Herrera Rodas, fallecía el pasado 13 de octubre tras no superar una enfermedad.

Uno de los creadores de la Bienal de Flamenco de Sevilla y su último pregonero, Manuel Herrera Rodas, fallecía a los 83 años tras no superar un cáncer. Era natural de Casariche, aunque vivió gran parte de su vida en Los Palacios y Villafranca donde ejerció como maestro de escuela y dirigió el Colegio Cervantes.

Septiembre

José Luis Gómez-Skarmeta

José Luis Gómez-Skarmeta, doctor científico perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fallecía de cáncer el pasado 17 de septiembre tras meses luchando contra la enfermedad. Ha desarrollado su trabajo en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), un centro mixto del CSIC y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, en el Grupo de Regulación Génica y Morfogénesis. En concreto, se ocupaba de emprender estudios de genómica funcional para comprender el desarrollo, la evolución y las enfermedades genéticas humanas.

De 53 años, nacido en Santiago de Chile y afincado en Sevilla, ha colaborado con investigadores de todo el mundo para lograr descifrar el lenguaje de las células. Acérrimo defensor del intercambio de ideas y un apasionado de su trabajo, recibió en 2018 el prestigioso Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular por su trayectoria científica. Desde Europa le han concedido recientemente dos millones de euros para que profundice en sus avances sobre genética y fue sido nombrado miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO).

Julio

Biri Biri

El pasado 19 de julio fallecía en un hospital de Dakar, a los 72 años, el mítico jugador sevillista Alhaji Momodo Njle, conocido inconfundiblemente como Biri-Biri. El exfutbolista había sido sometido recientemente a una intervención que no ha podido superar.

Biri Biri llegaría, procedente de Dinamarca, al Sevilla FC en 1973, un Sevilla que peleaba por salir de un pozo llamado Segunda división. El africano permaneció durante un lustro en la entidad blanquirroja, los dos primeros en Segunda, donde fue clave con sus catorce goles en la temporada 74/75 para ascender a la máxima categoría. En total, Biri Biri vistió la elástica nervionense en 109 encuentros, consiguiendo hasta 34 dianas.

Ennio Morricone

El compositor italiano Ennio Morricone, fallecía el pasado 6 de julio a los 91 años, según han informado medios italianos. El compositor murió en una clínica de Roma donde fue hospitalizado tras una caída que le causó una fractura de fémur.

Autor de conocidas bandas sonoras del cine como La misión, Los intocables de Eliot Ness o Novecento, ganó en 2016 un Oscar por la banda sonora de Los odiosos ocho, de Tarantino. Además, había sido galardonado el 5 de junio con el Premio Princesa de Asturias de Las Artes 2020 junto con el compositor John Williams.

Junio

Carlos Ruiz Zafón

El escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón fallecía el pasado 19 de junio a los 55 años como consecuencia de un cáncer de colon. El novelista ha sido uno de los autores más leídos en las dos primeras décadas del siglo XXI.

El escritor, que padecía cáncer desde hace dos años, en enero de 2018 quiso ser sometido a tratamiento en Estados Unidos, donde residía. Ha sido autor de novelas de éxito como “El Laberinto de los Espíritus” y “La Sombra del Viento”, novela con más de quince millones de ejemplares vendidos y que está considerada la novela española más difundida después del Quijote.

Rosa María Sardà

La Academia de Cine confirmaba el 11 de junio que la actriz Rosa María Sardà fallecía a los 78 años. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?. En 2010 recibió la Medalla de Oro de la Academia y también fue presentadora de la ceremonia de los premios del cine español.

El pasado mes abril la actriz en una entrevista con Jordi Évole confesó: “Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan”. “El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana”, afirmó la artista.

Pau Donés

Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, fallecía el pasado 9 de junio a los 53 años. El cantante padecía cáncer desde el año 2015. Así lo confirmaba a través de las redes sociales la cuenta oficial de la banda:

“La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”.

Jordi Mestre

El actor Jordi Mestre fallecía el pasado sábado 6 de junio tras sufrir un accidente de moto. La noticia hizo pública a través del perfil de Twitter ‘Unión de actores y actrices’ tras colgar un tweet en el que anunciaba la trágica muerte del modelo español: “Muere a los 38 años de edad el actor Jordi Mestre tras sufrir un accidente de moto. Nuestro más sincero pésame en nombre de la Unión a los familiares y amigos del actor. Descansa en paz”.

Mestre realizó papeles importantes para algunas series muy conocidas como ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘Centro médico’.

Mayo

Marcelo Campanal

El pasado 25 de mayo fallecía Marcelo Campanal, III Dorsal de Leyenda del Sevilla F.C, un galardón que recibió en 2011. Así lo ha confirmado el club en un comunicado. El ex jugador ha fallecido este lunes a los 89 años en su Asturias natal por un problema cardiaco.

Marcelino Vaquero nació en Asturias en 1931, pero su leyenda tuvo lugar en Sevilla y con el sobrenombre de Marcelo Campanal. Con apenas 16 años se embarcó con destino a Sanlúcar de Barrameda y de allí hasta Sevilla, donde le esperaba su tío Guillermo, ya todo un nombre propio en la entidad de Nervión. Así comenzó a gestarse la leyenda del posiblemente mejor defensa de la historia del club de Nervión.

Julio Anguita

Julio Anguita, excoordinador federal de Izquierda Unida, fallecía el pasado 16 de mayo a los 78 años. Anguita fue trasladado este sábado de urgencia a la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdba, después de sufrir una parada cardiaca.

Anguita sufrió la parada cardiaca en su domicilio cordobés sobre las diez de la mañana del sábado. El ex político fue trasladado al hospital después de que la familia llamara al 061. Anguita fue reanimado e intubado por un equipo de emergencias que le aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar al encontrarse en parada cardiaca.

‘Little Richard’

Richard Penniman, más conocido como Little Richard, fallecía el pasado 9 de mayo a los 87 años. La revista Rolling Stone ha publicado un artículo con el fallecimiento, explicando que, por ahora, se desconoce la causa de la muerte.

Es sabido que el cantante había tenido problemas de salud durante varios años. Sufría de la cadera, aunque también pasó por un derrame cerebral y un ataque cardíaco. Su salud venía empeorando desde que, en 2013, coincidiendo con su 80 aniversario, anunció su retirada.

Little Richard será recordado por canciones que abrieron paso a una nueva era musical. Canciones como Tutti Frutti (1955), Long Tall Sally (1956), Good Golly, Miss Molly (1957), Lucille (1957) o Rip it up (1956), son algunos de los temas que el pionero del rock and roll ha dejado para la historia de la música.

Abril

Michael Robinson

El exfutbolista y comentarista televisivo Michael Robinson, fallecía el pasado 28 de abril a los 61 años a causa del cáncer con metástasis que le fue detectado en diciembre de 2018. En los últimos días tuvo que ser hospitalizado debido a algunas complicaciones que no ha podido superar.

Así lo han anunciado a través su cuenta oficial de Twitter en la mañana de este martes.”Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado”, dice el mensaje.

Michael Robinson llegó en 1987 a España para jugar en el Osasuna tras pasar por el Liverpool. En los últimos años, comentaba partidos en Movistar, donde desde hace años formaba trío de retransmisión con Carlos Martínez y Julio Maldonado ‘Maldini’. Además, Robinson presentaba ‘Informe Robinson’ en televisión y ‘Acento Robinson’ en la Cadena Ser.

José Carmelo Utrilla, profesor de la US

La Universidad de Sevilla comunicaba el pasado 16 de abril el fallecimiento del profesor José Carmelo Utrilla Alcolea, perteneciente al departamento de Citología e Histología Normal y Patológica, donde ejercía como profesor titular. Tenía 59 años y había ejercido como secretario de la Facultad de Medicina durante 12 años.

El profesor Utrilla era biólogo, especialista en inmunohistoquimica e inmunofluorescencia y microscópica electrónica de barrido aplicada al tiroides y era responsable del grupo PAIDI ‘Sistema neuroendocrino difuso’. Su labor investigadora ha dejado un libro de inminente publicación, coeditado por la Editorial de la US y Díaz de Santos: ‘Atlas de histología, microscopía óptica y electrónica’.

Marzo

Manuel del Valle, exalcalde de Sevilla

El pasado 26 de marzo fallecía Manuel del Valle a los 81 años de edad. Fue alcalde de Sevilla entre mayo de 1983 y junio de 1991. El deceso se produce tras padecer una larga enfermedad que no ha podido superar.

Abogado laboralista en sus inicios, fue senador electo por Sevilla entre 1979 y 1982. Entre 1979 y 1983 fue presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, convirtiéndose en el primer presidente democrático de esta institución. Sucedió en el cargo a Luis Uruñuela el 23 de mayo de 1983, gobernando durante ocho años.

Lucía Bosé

La actriz italiana Lucía Bosé fallecía el pasado 23 de marzo en Segovia a los 89 años. Ha fallecido como consecuencia de una neumonía. Estaba delicada de salud y ha fallecido a causa de una neumonía, una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia.

Su hijo Miguel Bosé ha confirmado la noticia en sus perfiles oficiales. “Queridos amigos … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, ha compartido el cantante.

Carmen de Mairena

Desde la cuenta oficial compartían el pasado 22 de marzo un mensaje comunicando su muerte. “Desde la cuenta oficial de Carmen de Mairena, informamos a todos sus fans, admiradores y personas que la querían, que Carmen nos ha dejado hoy 22 de marzo a los 86 años de edad, por causas naturales en Barcelona, su ciudad natal”.

Con vinculación al mundo del espectáculo, el cine, e incluso la política, destacó también por su vinculación al movimiento LGTBI.

Febrero

José Luis Cuerda

El cineasta José Luis Cuerda fallecía el pasado 4 de febrero a los 72 años en Madrid. Natural del Albacete fue un director, guionista y productor de cine que destacó como director con La lengua de las mariposas y la trilogía denominada del compuesta por Total, Amanece que no es poco y Así en el cielo como en la tierra. También fue el primer productor y descubridor de Alejandro Amenabar.

Ha sido ganador dos veces de los Premios Goyas.

Enero

Kobe Bryant

Kobe Bryant fallecía el pasado 26 de enero tras sufrir un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

El mundo del deporte quedaba conmocionado por la trágica noticia, tras la pérdida del legendario deportista. Según adelantaba la web TMZ, junto al jugador de Los Angeles Lakers han fallecido cuatro personas más.

Bryant, de 41 años, estaba retirado de las canchas desde 2016. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, fue integrante hasta en 18 ocasiones del equipo All Star, Draft de 1996 y obtuvo cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y un MVP de la liga en 2008. Llegó a jugar 20 temporadas de liga.

Infanta Pilar de Borbón

La infanta Pilar fallecía el pasado 8 de enero en el Hospital Ruber Internacional. La hermana del rey Juan Carlos fallecía como consecuencia de un cáncer de colon, tal y como ha confirmado su propia familia. Ingresó el pasado 5 de enero en un centro hospitalario.

La duquesa de Badajoz fue diagnosticada de un cáncer de colon que le obligó a pasar por el quirófano en febrero del pasado año. De la misma forma comenzó a someterse a un tratamiento de quimioterapia.