INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer las condiciones de uso de la página WWW.MARAVEDISMO.COM así como las condiciones de compra de productos a través de la misma por los usuarios.

Le rogamos que lea detenidamente los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA así como la POLÍTICA DE PRIVACIDAD antes de usar esta página web. Si lo desea puede imprimir estas condiciones. Al utilizar esta página web o hacer un pedido a través de la misma el usuario acepta nuestros TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA así como nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD, por lo que, en caso de no estar de acuerdo, no debe utilizar la web.

INFORMACIÓN GENERAL

En cumplimiento del deber de información recogido en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico le informamos que la titularidad de la web corresponde a MARAVEDISMO, S.L., domicilio sito en CL/GENERAL PRIM, 62, ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA), 41500 y con correo electrónico [email protected] y teléfono 685895567, en adelante MARAVEDISMO, S.L..

USO DEL SITIO

Al hacer uso de esta página web y realizar pedidos a través de la misma, el usuario se compromete a los siguientes extremos:

* Usar la página web únicamente con la finalidad de consultar productos y realizar pedidos.

* No realizar ningún pedido fraudulento o falso. Si de una forma razonable se considera que un pedido es fraudulento MARAVEDISMO, S.L. está autorizada a anularlo e informar a las autoridades pertinentes.

* Tener capacidad legal para celebrar contratos (el usuario declara ser mayor de 18 años).

* Facilitar sus datos de contacto de una forma veraz y exacta con el fin de poder realizar el envío de los pedidos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

MARAVEDISMO, S.L. informa a los usuarios de esta página web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de la política de privacidad. Puede acceder a la política de privacidad desde la página web en cualquier momento.

CONDICIONES DE COMPRA

Disponibilidad del servicio. Los usuarios tienen la posibilidad de realizar pedidos de los artículos que se ofrecen a través de la página web tanto para su envío a una dirección dentro del territorio español como a un destino europeo.

Idioma.

El contrato se formalizará en lengua española.

Disponibilidad de los productos.

Los pedidos están sujetos a la disponibilidad de los productos. Si se produjeran dificultades en cuanto al suministro de los productos o si no quedaran artículos en stock, MARAVEDISMO, S.L. informará al cliente de tal circunstancia, bien por mail o por teléfono y reembolsará cualquier cantidad que hubiese abonado por el producto o productos no disponibles o cambiará el producto por otro del mismo valor, según decida el cliente.

Precios de los productos.

En los precios de los artículos están incluidos todos los impuestos vigentes pero no están incluidos los gastos de envío, que se añadirán al importe total. MARAVEDISMO, S.L. se reserva el derecho a modificar los precios en cualquier momento, si bien los productos se facturarán sobre la base del precio en vigor en el momento de formalizar el pedido (a reserva de la disponibilidad del producto).

En el pedido de compra se indicará tanto el precio total del producto/productos, incluyendo IVA y los gastos de envío que correspondan, según se indica en los apartados siguientes.

El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en cada momento en función del artículo concreto de que se trate.

En los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla, las entregas se encontrarán exentas de IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de Ley 37/1992, sin perjuicio de la aplicación de los

impuestos y aranceles correspondientes conforme a la normativa vigente en cada uno de estos territorios.

Gastos de envío a direcciones en territorio español.

Para pedidos inferiores a ___€, los gastos de envío ascienden a __€, cantidad que hay que sumar al importe total. Los gastos de envío serán por tanto por cuenta del cliente.

Para pedidos iguales o superiores a __€ no se aplicarán gastos de envío.

Gastos de envío a direcciones fuera de territorio español.

Para pedidos con destino cualquier país dentro de la Unión Europea inferiores a ___€, los gastos de envío ascienden a __€, cantidad que hay que sumar al precio total. Los gastos de envío serán por tanto por cuenta del cliente.

Para pedidos iguales o superiores a __€ no se aplicarán gastos de envío.

Forma de realizar un pedido.

Para realizar un pedido debe seleccionar el artículo o artículos deseados. Una vez que haya seleccionado todos los artículos que desee, éstos se añadirán a su cesta de la compra. El siguiente

paso será tramitar el pedido y efectuar el pago. Para ello deberá seguir los pasos que se le solicitan en la página web y seguir las indicaciones de compra que le aparecen en pantalla. Se le pedirán únicamente los datos necesarios para la compra y posterior entrega del pedido.Antes de formalizar la compra deberá ACEPTAR EXPRESAMENTE las presentes condiciones así como la política de privacidad.

Los datos registrados por la página web constituyen la prueba de las transacciones realizadas. El cliente recibirá confirmación del pedido a través de correo electrónico.

Durante el proceso, antes de realizar el pago, podrá modificar los datos de su pedido. El pedido no se formaliza hasta que finaliza el proceso, lo cual ocurrirá cuando haya efectuado el pago. Hacer clik en “Pagar” implica que adquiere y abona los artículos seleccionados, este paso supone un

compromiso vinculante.

No existen límites de compra. El usuario puede realizar el pedido por el número de artículos que desee, sin mínimos ni máximos establecidos.

Derecho de cancelación del pedido.

MARAVEDISMO, S.L. se reserva el derecho a rechazar un pedido de un cliente con el que existe litigio.

Asimismo MARAVEDISMO, S.L. tiene derecho a rechazar o cancelar un pedido por razones justificadas, como por ejemplo:

* Por error en los datos de facturación (que sean incorrectos o imposibles de verificar)

* Si existe sospecha de fraude con la tarjeta bancaria

* Si no es posible enviarlo a la dirección indicada

* Si existen razones por las que se sospeche que el usuario no es un consumidor final * Si el usuarios es menor de 18 años

* Si no se ha realizado el pago completo.

Forma de pago.

Podrá utilizar como medio de pago tarjeta bancaria, Paypal o mediante transferencia bancaria. En el caso de pago por tarjeta o PayPal el importe total del pedido que incluirá los gastos de envío que

correspondan según el caso, se cargarán en la cuenta del cliente en el mismo momento de la compra. Solo se admiten pagos en EUROS.

Mediante el pago por tarjeta y en el caso de que se produzca alguna incidencia durante el proceso (por ejemplo que el terminal informara de la denegación de la tarjeta) se cancelará el pedido de forma automática. El sistema de pago mediante tarjeta bancaria se realiza a través de la pasarela de pago de “_____”

Al hacer clic en “Pagar“ el usuario está confirmando el pago del pedido así como que la tarjeta

de crédito es suya. Para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, se codificarán los datos de su tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas, pero si dicha entidad no autorizase el pago, el pedido será cancelado automáticamente, informando el sistema al cliente acerca de dicha anulación.

En el caso de seleccionar el sistema de pago a través de Paypal será PayPal la plataforma de pago y se realizará siguiendo las condiciones de dicha plataforma de pago.

MARAVEDISMO, S.L. también le ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante transferencia bancaria.

El pedido será enviado a la dirección que nos indique una vez confirmado el ingreso del importe total del pedido. Si el importe no fuera por el total, MARAVEDISMO, S.L. se reserva el derecho a no enviar el pedido hasta su total abono por parte del cliente.

Entrega.

Los productos se enviarán a la dirección que el usuario haya indicado.

El plazo de entrega oscila entre 24 y 72 horas (días hábiles) para domicilios en la península y 7 días hábiles para entregas a Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

El plazo de entrega para direcciones fuera del territorio español oscila entre 7 y 10 días hábiles.

Los plazos indicados se respetarán siempre que no existan circunstancias imprevistas o extraordinarias ajenas a nuestra voluntad. Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le informaremos de esta circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso total del precio pagado.

A efectos de las presentes condiciones, se entenderá que se ha producido la “entrega“ o que el pedido ha sido “entregado“ en el momento en el que usted o un tercero indicado por usted

adquiera la posesión material de los productos, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega convenida.

Imposibilidad de entrega.

Si fuera imposible efectuar la entrega del pedido en el domicilio indicado, MARAVEDISMO, S.L. tratará

de entregarlo a un tercero indicado por el cliente o volver a intentar su entrega en una fecha posterior. Para ello le rogamos que si no va a estar en el domicilio se ponga en contacto con MARAVEDISMO, S.L. para convenir la entrega otro día.

Si en el plazo de 15 días, a contar desde que su pedido está disponible para su entrega, el pedido no hapodido ser entregado por causas no imputables a MARAVEDISMO, S.L., entenderemos que desea desistir del contrato y lo consideraremos resuelto.

Como consecuencia de la resolución del contrato, devolveremos todos los pagos recibidos del usuario, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días desde la fecha en que consideremos resuelto el contrato. Por favor, tenga en cuenta que el transporte derivado de la resolución puede tener un coste adicional, por lo que MARAVEDISMO, S.L. estará autorizado a repercutirle los costes correspondientes.

Cancelación de un pedido.

El usuario tiene derecho a cancelar un pedido sin dar ninguna explicación. Este derecho es el derecho de desistimiento establecido por el art. 102 el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Para cancelar un pedido puede usar el formulario que figura en el enlace “DERECHO DE DESISTIMIENTO” o pueden notificarlo por correo electrónico dirigiéndose a [email protected] por correo postal a la dirección CL/GENERAL PRIM, 62, ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA), 41500.

Si nos envía un correo electrónico o una comunicación por escrito, por favor, incluya los detalles de su

pedido para ayudarnos a identificarlo.

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que el cliente o un tercero indicado por el cliente, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes o en caso de que los productos que componen el pedido se entreguen por separado, a los 14 días naturales del día que el cliente o un tercero indicado por el cliente, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último de los mencionados productos.

Una vez ejercido el derecho al desistimiento el usuario deberá remitir a la dirección indicada los productos entregados asumiendo por tanto los costes de devolución. Por favor, tenga en cuenta que si usted decide devolvernos los artículos a portes debidos estaremos autorizados a cargarle los gastos en que podamos incurrir.

El derecho a desistir del contrato será de aplicación exclusivamente a aquellos productos que se devuelvan en las mismas condiciones en que el cliente los recibió. No se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que se entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo que deberá ser cuidadoso con el/los producto/s mientras estén en su posesión. Por favor, devuelva el artículo usando o incluyendo todos sus envoltorios originales con todas las etiquetas. Rogamos no retiren las etiquetas hasta estar seguros de querer quedarse con cada artículo.

Tras examinar el artículo le comunicaremos si tiene derecho al reembolso de las cantidades abonadas. Si la devolución incluye la totalidad de la compra, se ha seguido el procedimiento correcto y los productos están nuevos y sin usar, procederemos al reembolso del importe total de la compra más los gastos de envío en un plazo de 14 días desde que recibamos el pedido cancelado.

Si la devolución solo incluye una parte del pedido, se ha seguido el procedimiento correcto y los productos están nuevos y sin usar, solo le reembolsaremos el valor de los productos devueltos, sin los gastos de envío.

Devolución de productos defectuosos.

Si nos devuelve los productos porque son defectuosos o las descripciones no se corresponden con los mismos, procederemos a reembolsar el precio total de los productos, junto con los gastos de envío derivados y de la devolución del artículo.

RESPONSABILIDADES

El acceso y uso de esta página web es responsabilidad de los usuarios. No es objeto de garantía por parte de MARAVEDISMO, S.L.:

– La infalibilidad, la disponibilidad, la continuidad, la inexistencia de deficiencias de seguridad de la página web

– Que el contenido de la página o la información que pasa a través del mismo esté libre de virus o de

otros elementos lesivos así como de errores, omisiones o incorrecciones.

– Los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo de la página web

– Retrasos o bloqueos en el uso de esta página causados por deficiencias o sobrecargas del centro de procesamiento de datos, ni de los daños que puedan ser causados por terceras personas mediante

intromisiones ilegítimas que están fuera del control de MARAVEDISMO, S.L..

– Se exonera de responsabilidad a MARAVEDISMO, S.L. ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada siempre que proceda de otras fuentes ajenas.

El mero acceso a la página web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre MARAVEDISMO, S.L. y el usuario.

MARAVEDISMO, S.L. solo suministra los productos para uso doméstico y particular. El cliente acepta no utilizar el producto para fines comerciales, publicitarios o de reventa. MARAVEDISMO, S.L. no tiene ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de beneficios, pérdida de negocios, interrupción de negocios o pérdida de oportunidades comerciales del cliente.

Cesión de derechos y obligaciones.

El contrato es vinculante tanto para el cliente como para MARAVEDISMO, S.L., así como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. El cliente no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin haber obtenido el consentimiento de MARAVEDISMO, S.L. previo y por escrito. Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo transferir un contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cualquier momento durante su vigencia. Para evitar cualquier duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectarán los derechos que, en su caso, usted, como consumidor, tiene reconocidos por ley ni anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra forma las garantías, tanto expresas como tácitas, que le hubiésemos podido otorgar.

INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DE LA WEB

La información que se muestra en la página web es la vigente en la fecha de última actualización. MARAVEDISMO, S.L. se reserva el derecho a actualizar/modificar/eliminar información de esta página web en cualquier momento y sin previo aviso.

En el caso de que la página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que MARAVEDISMO, S.L. tenga control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso.

MARAVEDISMO, S.L. se reserva la facultad de modificar los Términos y Condiciones de Compra. Las modificaciones introducidas no tendrán carácter retroactivo. Si no está de acuerdo con las modificaciones introducidas, le recomendamos no hacer uso de nuestra página web.

VIRUS PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS

El usuario no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino. El usuario no tratará de tener acceso no autorizado a esta

página web, al servidor en que dicha página se encuentra alojada o a cualquier servidor, ordenador o

base de datos relacionada con nuestra página web. El usuario se compromete a no atacar esta página web. El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de infracciones tipificadas

por la normativa aplicable. Informaremos de cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, en caso de

incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de estar autorizado a usar esta página web. No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un ataque de denegación

de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

El usuario reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los materiales o contenidos que se aportan como parte de la página web corresponden en todo momento a MARAVEDISMO, S.L.. El usuario podrá hacer uso de dicho material únicamente en la forma en que se le autorice expresamente.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El uso de esta página web y los contratos de compra de productos a través la misma se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web o con dichos contratos será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

Puede formular cualquier queja y reclamación ante MARAVEDISMO, S.L. a través del correo electrónico MAIL o por correo postal a la dirección CL/GENERAL PRIM, 62, ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA), 41500.