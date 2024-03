Son días tristes los que vivimos con un genocidio, retransmitido en vivo y en directo, cometido por un estado que se supone que sigue las doctrinas occidentales como democracia neoliberal, pero la realidad y los hechos son rotundos y opuesto a la teoría: Es un Genocidio.

El Estado de Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población de Gaza. Y no hay que ser muy astuto para saber que no tienen intención de parar hasta que se vayan todos los palestinos de Palestina.

La excusa de que Hamas existe y quiere acabar con Israel no es defendible. En primer lugar, Hamas es producto de las políticas continuistas de Israel. Si se hubiera encaminado a un proceso de paz desde la última guerra abierta, con rotundidad podríamos asegurar que Hamas jamás hubiera existido. La supervivencia de Hamás sólo favorece a las tesis de los actuales dirigentes de extrema derecha de Israel, quienes pueden aplicar su genocidios sin miramientos.

Ya poco se menciona a Isaac Rabin, un gran estadista israelí que fue promotor de varios acuerdos de paz entre ambos bandos. Si siguiera vivo qué distinto sería el panorama. ¡Cuánto te extrañamos, Isaac Rabin!

Para quien no lo sepa, fue asesinado por un ultranacionalista judío, ese tipo de votante y seguidor acérrimo del actual primer ministro. El asesinato fue en 1995.

¿Sabes cuando Hamas empezó a tener relevancia en Gaza? Alrededor del año 1996 a 2000.

¿En qué año Netanyahu fue elegido por primera vez? En 1996.

¿Casualidad o causalidad? Yo lo tengo claro.

¿Quiénes son las víctimas? La población palestina de Gaza, la de Cisjordania, y la población israelí que sufre la nazificación de su estado en una versión judía, muchos de sus antepasados se avergonzarían después de lo vivido desde hace siglos.

Por desgracia, no creo que esto pare hasta que culmine la expulsión en todo el territorio palestino. Dudo que ninguna fuerza desde dentro del Estado israelí meta cordura a estos tipos. Tampoco creo que los países de los alrededores aboguen por una solución o si tienen alguna capacidad para imponer el fin. Torpedear propuestas es sencillo. El Gran Jefe Americano vive tan dirigido por Israel que ha preferido perder cualquier esperanza de ganar en Ucrania por mantener el bombardeo de Israel a Gaza y amenazando a quién pudiera socorrer a los palestinos militarmente.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La declaración de Balfour con su apoyo al Sionismo.

Sir Arthur Benjamin Balfour fue un primer ministro británico cuando el Imperio ya empezaba a mitigar su poderío. Se le reconoce por dos hechos en su carrera política a nivel internacional: el primero por oponerse a la autonomía irlandesa, el segundo por la cobertura internacional desde las principales potencias económicas y militares al Sionismo.

Allá por 1917 el equivalente al consejo de ministro británico manda una carta al líder del Movimiento Sionista de Reino Unido para indicarle que pondrán todo su esfuerzo en darle una patria a la Diáspora Judía europea en Palestina.

En ese instante se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y la revolución Rusa, país que en su época zarista había atacado a las poblaciones judías con más ferocidad.

La región de Palestina era un territorio bajo el Imperio Otomano, el 95% de su población era musulmana y vivía en armonía con el 5% restante, cristianos y emigrados judíos, principalmente de la Rusia zarista y países de Europa del este desde 1880.

Entonces Palestina había sido judía bajo Imperio Romano, romanizada, helenizada hasta el año 613 cuando los romanos/bizantinos son derrotados por los árabes y más tarde por los Otomanos. Sigue un breve período de las cruzadas cristianas.

Tras la derrota del Imperio Turco en la IGM las potencias de Francia y Reino Unido se reparten Siria, Líbano y Palestina que acabó bajo mandato brtiánico, lo que facilitó la acomodación de la diáspora judía europea en Palestina. Luego vino la IIGM y sus atrocidades favorecieron el establecimiento del Estado de Israel para limpiar las conciencias de lo que sería occidente encajando como anillo al dedo los planes del Sionismo.

Alrededor de 20 mil palestinos viven en Reino Unido desde la Nakba(Diáspora Palestina). Muchos otros no tienen ni la consideración de palestinos, ya que han conseguido su estatus político con otra nacionalidad. Faris Badwan cantante de rock de la banda The Horrors y Shadia Mansour una la primera hip-hopera árabe que se ha involucrado y llamado a la reconciliación entre palestinos y abogan por una paz duradera, ambos son dos emblemas de la comunidad palestina en Reino Unido.

Si la emigración ya es dura y compleja para aquellos que venimos de un lugar donde hay injusticias y el doble rasero es lo cotidiano, es aún peor para quienes vienen de territorios en los que no les dejan vivir literalmente, sabiendo, además que su familia, amigos, vecinos, conocidos pueden desaparecer en cualquier oleada de bombas.

Un adolescente de 15 años de Gaza ha conocido más etapas de bombardeos que mundiales de fútbol.

Más de treinta mil niños han sido asesinados en estos pocos meses de ataque. Y de estos ataques solo entiendo que Hamas estará más reforzado, Israel no es una democracia de facto y la Nakba va engrosar en unos cuantos centenas de miles de palestinos alrededor del mundo.

¿Cómo podemos ayudar a parar este genocidio?

El único camino es el mismo que con la Sudáfrica del Apartheid. Dejar de vender armas a Israel o a terceros. Ahí la UE tiene mucha culpa. El bloqueo en eventos deportivos como JJOO, Eurovisión y productos que vengan de Israel.

Por supuesto, apoyar a los países que han dado un paso más allá como Brasil y Sudáfrica y a los grupos de la ciudadanía israelí que creen en la convivencia en una democracia entre las dos comunidades. No hay otro camino.

Ni una vida merece la pena ser aniquilada bajo ninguna bandera, credo y/o método de extorsión para afianzar a unas élites psicópatas. Y ya han caído muchas personas inocentes que no han tenido ni la oportunidad de saborear lo que es vivir.