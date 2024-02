Una de las grandes ventajas de vivir en London, epicentro de la vida cultural del Reino Unido por ser un estado muy centralista, es la de tener la opción de disfrutar de su literatura, su cine, su teatro, sus musicales…Y reitero, una ventaja de vivir aquí es que puedes ir entre semana a ver un espectáculo a un tercio del precio que pagan turistas y domingueros.

El apoyo incondicional hacia el mundo de la cultura es abrumador comparado con España y Andalucía. Sin duda, ser la segunda división de cine de EEUU ayuda. Por eso, se han encargado de fomentar la cultura en habla inglesa y a mucha distancia de Canadá y Australia, sus únicos competidores.

La industria del cine y la televisión está regida por la British Film Institute BFI.

La ceremonia de Premios BAFTA, los Oscar Britanicos son este fin de semana.

The British Film Institute (BFI) is a film and television charitable organization which promotes and preserves film-making and television in the United Kingdom.

Aunque Reino Unido sea un estado extremadamente centralista en su gestión, es al mismo tiempo muy descentralizado en otros aspectos tales como las libras escocesas, irlandesas, gibraltareñas… al final todas dependen del Banco de Inglaterra aunque no dé esa sensación.

Las películas, series y libros tratan de sus distintas geografías y su idiosincrasia, sin complejos ni insultos. Derry Girls, One day, Full Monty entre otras.

En Derry Girls, las protagonistas son de Irlanda del Norte o Ulster, depende quién lo diga, son católicas y hablan con su marcado acento norirlandés de Derry.

En One day,la protagonista es de Leeds y el acento norteño inglés es tan marcado como una falda de latex de los años 90.

Full Monty es una película donde sus personajes son de Sheffield y hablan del desempleo y los efectos de las políticas neoliberales de la Dama de Hierro y compañía. Todos hablan como si vivieran allí toda la vida.

En cambio, La Peste fue maltratada por la mayoría de mass media españoles porque apenas marcaban un poco el acento andaluz. Y eso que se ambientaba en la Sevilla del siglo XVI. En las series y películas, los personajes que hablan andaluz son sirvientas, camareros, o malvados, como en Médico de familia, Los Serranos o La Valla.

Para aquellos que tanto aman el neoliberalismo: los pequeños detalles hacen la diferencia.

The BFI uses funds provided by the National Lottery to encourage film production, distribution, and education.

Las producciones de series y películas sobre libros son una marca de identidad británica. Un buen libro tiene garantizado su formato cinematográfico o serial ya sea en BBC series o Netflix/Amazon/lo que sea…

Para el mundo de la escritura, el hecho de que tu trabajo se consolide ante el público desde otra ventana artística es una oportunidad infinita de progreso que conlleva empleo, impuestos, estabilidad y ver cumplido un sueño que en otras latitudes no muy lejanas es casi imposible de alcanzar.

La saga de Harry Potter, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan…son obras muy conocidas y no hay persona en el mundo que no haya visto una de las versiones de cada película. Y podría citar muchos más libros.

The BFI is sponsored by the Department for Culture, Media and Sport, and partially funded under the British Film Institute Act 1949.

¿Por qué es importante realizar libros, series y películas de nuestro entorno?

La respuesta es bastante sencilla. Si nuestro entorno no lo relatamos, no existimos, no pintamos nada y por ende no existimos.

Cito ejemplos: ¿Cuántas películas de americanos de la II Guerra Mundial has visto?

¿Qué sabes de la 9 que liberó París?

La película británica Suffragette nos cuenta el arduo camino que recorrieron las mujeres por conseguir su derecho al voto en el decadente Imperio Británico en los años veinte y treinta del siglo XX.

La Constitución andaluza de 1883 otorgaba el voto a la mujer y la primera Constitución española que reconoce este derecho fue de la II República.

Estos dos ejemplos nos dejan muy claro que la trinidad del libro-película-serie no sólo contextualiza, sino que además sitúa en el tablero central de la vida estos temas.

The British Academy Film Awards, more commonly known as the BAFTA Film Awards, is an annual award show hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) to honour the best British and international contributions to film.

Toda esta industria del libro-película-serie, además de generar un sinfín de empleo cualificado e impuestos para las arcas públicas, estabiliza población en los lugares donde se han formado y ayuda a frenar la huida de los exiliados económicos, que por desgracia, otorgan su talento e impuestos a otros estados como suelen ser Francia y Reino Unido y a la larga EEUU. Me refiero al mundo de la cultura.

¿Todo lo que se escribe, dirige y vende es cultura? Primero, para gustos los colores. Segundo, si es identificado como no cultural, para eso debemos tener la formación mínima para identificar la bazofia, como el terraplanismo político y sus versiones en este mundo.

¿Conoces algún libro de autoría andaluza que haya sido llevado al cine y/o tenga una serie también?

La Pasión Turca de Antonio Gala, por citar uno.

The ceremonies were initially held at the flagship Odeon Cinema in Leicester Square in London, before being held at the Royal Opera House from 2007 to 2016. From 2017 to 2022, the ceremony was held at the Royal Albert Hall in London before moving to the Royal Festival Hall for the 2023 ceremony. The statue awarded to recipients depicts a theatrical mask.

Por último, me imagino que conocerás los premios Goya que son el equivalente ibérico a los Oscar, y lo que costó que se celebrasen fuera de Madrid.

¿Y sabes cuál es el nombre de los premios andaluces equivalentes a los Oscar?

The first BAFTA Awards ceremony was held in 1949, and the ceremony was first broadcast on the BBC in 1956 with Vivien Leigh as the host. The ceremony was initially held in April or May; since 2001, it typically takes place in February.

Carmen, así se llaman los premios de la Academia de Cine de Andalucía.

Te invito a que mires todas las películas nominadas este año y de los anteriores, por si te perdiste alguna.