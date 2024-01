La primera vez que me pude enterar de cómo se reciclaba en Reino Unido, me quedé con una carita de niño al que no le echan cera en su bola de papel de plata en Semana Santa. Yo pensaba que vivía en un estado neoliberal hasta las trancas, pero moderno, sin embargo, mucha de la basura para reciclar y de la que no se recicla, se envía a islas que reciben una cantidad de dinero por ser un vertedero. Ahí te das de bruces con la realidad, la cual se parece más al siglo XIX que al XXI. ¿Cómo ocurre esto?

Muchos europeos y paisanos “emigrantes” presumen de que las mejores universidades están en Cambridge y Oxford, el cenit de la ciencia y el desarrollo. Puede ser, pero no son la respuesta ante la ineptitud del Gobierno británico para cumplir los DDHH y el medio ambiente.

No discutiré que ambas localidades albergan excelentes universidades con un bagaje de conocimientos de lo más puntero en nuestra civilización, pero dudo de que estén al alcance de todos y que además se apliquen en la vida cotidiana de los pueblos y las ciudades, como por ejemplo el reciclaje de la basura. O quizás, el objetivo de esas instituciones está marcado por quienes financian no sé qué cosas. Y siempre sale más barato que el erario público pague lo de unos pocos y unos pocos se repartan lo de todos.

Démosle un giro al asunto, cambiemos las palabras basura, reciclar, ciudades … por niño, africano, guerra, Asia, catástrofes medioambientales, patera, cayuco, canal de la Mancha…Todo empieza a sonar más crudo, el ceño se gira y se pueden encontrar mil razones neoliberales para mandar el reciclado y la basura a una islas, pero nada de eso casa con los seres humanos.

Aunque para el Gobierno británico es lo mismo, les da igual un plástico, una cáscara de plátano, un hueso de pollo que una niña, todos a Ruanda. Un pequeño país que fue la finca privada del rey de los Belgas en África, las consecuencias de ello aún se mantienen latentes. Su tamaño es menos de un tercio de Andalucía y su población es un tercio más que la Andaluza.

What is the Rwanda asylum plan?

Anyone «entering the UK illegally» after 1 January 2022 could be sent to Rwanda, the government said, with no limit on numbers.

Los Derechos Humanos son un emblema de los Estados occidentales, es decir, EEUU y sus protectorados europeos, Japón y Australia. En cambio, Ruanda es un estado que intenta desarrollarse todo lo que la política internacional le permite.

Viene de una colonización sanguinaria, con toda seguridad está en el primer puesto de lo peor que los estados occidentales han hecho en África, con una descolonización que ha tenido consecuencias gravísimas, como los genocidios de final de siglo pasado.

A pesar de las desgracias sufridas y de su mirada hacia el futuro para que no vuelva a ocurrir, en Ruanda creen que pueden lidiar con personas que Reino Unido les va a deportar, por considerarlas ilegales, principalmente africanos y asiáticos. Ya ha habido países como Australia que han pagado a islas-estados vecinas donde habilitan centros de internamientos de personas.

What was the Supreme Court ruling and is Rwanda safe?

This breaches the European Convention on Human Rights (ECHR).

The Supreme Court said that in 2021, the UK government had itself criticised Rwanda for its «extrajudicial killings, deaths in custody, enforced disappearances and torture».

El convenio acordado es de recibir a toda persona ilegal desde 2021, sin importar el origen, el motivo y las consecuencias de su deportación. Ruanda recibirá una paga por persona encarcelada y para el mantenimiento de estos centros.

Esta idea no es nueva, ya que Australia, para Reino Unido, y la Guayana francesa, para Francia, fueron en su origen territorios que recibían a personas condenadas por la ley. La diferencia radica en que esos territorios formaban parte de esos estados. Quizás veamos cómo los estados ahora compiten en industrias, armas, alimentación…y destinos carcelarios para países ricos.

What is in the new Rwanda bill?

Some MPs have criticised the legislation because they believe it breaks international law.

La Corte Suprema británica tiene ciertas dudas de que Ruanda sea un destino seguro para estas personas. No creen que los DDHH se cumplan ni por asomo. Se teme que en cuanto las cuentas no sean rentables al Gobierno ruandés de turno, este abogue por expulsar a su país de origen a estas personas, donde se enfrentarán a la muerte. En otros términos, Ruanda será la parada intermedia para acometer aquello que a Reino Unido le comprometa con los tribunales y los tratados Internacionales de DDHH. Sin embargo, un acuerdo de esta magnitud es una quiebra de las leyes internacionales, ya que omite una serie de faltas graves hacia las personas que requieren asilo político y ayuda humanitaria por ser víctimas de mafias, como la trata de mujeres, por ejemplo. No todo vale.

Why are some Tory MPs unhappy about the Rwanda bill?

In the end, only 11 Conservative MPs voted against it, including former home secretary Suella Braverman.

La factura generada de este proceso se estima alrededor de 320 millones de euros, de los cuales unos 280 ya se han pagado. El costo estimado por persona es de unos 70 mil euros, mucho más de lo que costaría tenerla en Reino Unido. Otra vez vemos cómo un gobierno hace negocio con seres humanos por pura ideología de ultraderecha, ya que ni siquiera es rentable. En cierta manera, este acuerdo es bizarro y esconde muchos claroscuros que seguro llenarán los bolsillos de unos cuantos amiguetes del Gobierno.

El Gobierno de Ruanda ha hecho amago, debido al revuelo internacional, de devolver el dinero y finiquitar el acuerdo. A día de hoy no ha ocurrido.

What does the new treaty with Rwanda say?

Home Secretary James Cleverley says it guarantees that any people sent to Rwanda to claim asylum would not be at risk of being returned to their home countries.

La degradación de los DDHH es alarmante y partidista. Llevamos meses de guerras en varios puntos del Globo, los estados occidentales que teóricamente estarían llevando la bandera de los DDHH no lo hacen, nunca lo hicieron y no lo harán. Son tantos los ejemplos, Israel en Gaza, EEUU allá donde va, España en Ceuta, Francia en media África, Reino Unido donde puede hacerlo y parece que tiene hasta prisa por demostrar que son más despiadados que nadie, Italia con los saludos fascistas y la negligencia hacia los sectores víctimas de la extrema derecha, Alemania con un plan para deportar incluso a alemanes del segundo partido con más votos…Y no solo gobiernos, también personalidades vendiéndose al mejor postor por ego, dinero, estatus… Arabia Saudi se ha comprado el fútbol y el tenis con sus embajadores incluidos.

What will the Rwanda plan cost?

The UK government says it has paid £240m to Rwanda so far. A further payment of £50m is expected in the 2024-25 financial year.

However, official figures suggest that removing each individual to a third country, such as Rwanda, costs £63,000 more than keeping them in the UK.

¿No hemos aprendido nada?

Tenemos que virar el rumbo y parar este sinsentido que ya sabemos de sobra a dónde nos va llevar.

No os calléis, ni miréis a otro lado y por supuesto no apoyéis a estos psicópatas del dinero a quienes no les importará estrellarse con los gobierno y sus políticas psicópatas mientras que su dinero esté a salvo en Suiza.