La vida del emigrante es una lucha constante para no perder sus raíces y al mismo tiempo adaptarte a tu destino. Hay quienes creen que repudiando lo que son, de dónde vienen, su lengua, su identidad…y asumiendo por norma y regla general las del nuevo país, tienen la puerta abierta de su sociedad, la cual no suele ser acogedora. Según mi experiencia, cuando sustituimos una identidad por otra, en vez de una convivencia dual se cae en un pozo sin fondo que te roe por dentro y te desubica en el tiempo y el espacio para aterrizar en credos pocos saludables.

No hay nada más gratificante que verte realizando tu vida con tu identidad en otras latitudes y siendo respetado por lo que eres y de donde vienes. La satisfacción de acallar tópicos es hilarante y satisfactoria. Eso sí, no perdáis el tiempo con la ignorancia personificada y los terraplanistas de todo, pues no hay mejor ciego que el que no quiere ver.

Notting Hill Carnival is a huge street festival that takes place in London every year. It’s all about celebrating Caribbean heritage, arts and culture – including music, food and dancing.

Para muchos, el mes de febrero es el mes de la alegría. El año nuevo va tomando pulso y empiezan los carnavales de Cádiz. A la memoria me llegan recuerdos de noches en familias viéndolos por la RTVA pública y esa envidia sana de que en mi ciudad no hubiera ese tipo de carnaval. En cambio, el carnaval que he visto en muchas partes de la geografía andaluza ha sido importado, poco arraigado con la cultura local y andaluza, un gazpacho de carnavales entre veneciano, brasileño, caribeño, gaditano/andaluz, canario…dándose más, por defecto, como un sátira involuntaria del evento.

Por fortuna, la semilla del carnaval ha germinado en toda la geografía andaluza, sin olvidar a su prima-hermana, la uruguaya, dando lugar a un sinfín de agrupaciones.

¡Ojalá tuviera unas cuantas primaveras de menos para participar en las joviales agrupaciones que existen en Dos Hermanas donde pasé mi adolescencia!.

El tiempo no rebobina y la vida no tiene pausa.

El carnaval es una de las mejores cosas que han florecido a trompicones y es un halo de aire fresco en esta decadente sociedad neoliberal llena de mangantes y nazis que casi nunca pasan por caja. Y ahí entra el carnaval dando a unos y a otros, por aquí y por allí, pero con humor, sátira, buena atmósfera, mucho trabajo detrás, sastres, músicos, instrumentos, donde el talento y dedicación hacen mella.

Una vez una gran persona me escenificó la diferencia entre Día de Reyes, Semana Santa y Carnaval. Los primeros trabajan una vez al año y es mentira, los segundos se escudan en la fe para tapar a la gente del barrio y mangonear y los terceros reivindicamos con talento y armonía.

The first festival was in 1966 and it was put on by Rhaune Laslett.

Sin duda, es difícil explicar el carnaval a un guiri, aunque realmente lo sería yo en London, haciendo un paralelismo con el resto de carnavales.

Hay que marcar una distancia entre esas modalidades de carnavales y el nuestro.

Y luego acabar con la verosimilitudes, porque de otra manera nos dicen:

El carnaval es igual pero con sátiras políticas. Y tampoco es así del todo.

El ciudadano londinense, ante la mezcolanza de varias culturas diferentes, intenta identificar la general o la inglesa-británica con lo que vive en London, por lo cual es un error mayúsculo. Aquí el carnaval es el caribeño debido a la inmigración de los países y dependencias de las Antillas menores o West Indies.

Rhaune, who lived in Notting Hill with her mum and dad, wanted to highlight and celebrate the diversity in her area by putting on a festival.

Este carnaval caribeño se forma con agrupaciones, suelen uniformarse con trajes espectaculares y acompañados de bandas de steel pan en su concepto general.

En algunos ayuntamientos estas agrupaciones ayudan a sacar jóvenes de las bandas callejeras y sus nefastos apuñalamientos.

Durante los días del carnaval desfilan todas juntas y algunas tienen el soporte de un camión que es usado como plataforma de baile, almacén y escenario andante, a su vez de cabecera de la agrupación.

En nuestro carnaval, porque me he criado con él, lo he soñado, nada más que pude fuí a vivirlo, a disfrutarlo, a pararme y escucharlo, a soñarlo como si fuera un miembro más de esa comparsa, este coro o aquel cuarteto, el instrumento principal es el pito, cuya función es ser el arma de la voz del carnaval, el cuerno vikingo de Gades y la sinfonía que te adhiere una sonrisa.

El carnaval se compone de diversas agrupaciones tales como chirigota, coro, comparsa y cuarteto, las cuales participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras (COAG).

La chirigota son agrupaciones corales humorísticas. Algunas de ellas han sido más revolucionarias que muchas manifestaciones y han conseguido situar en el candelero temas casi tabúes.

It’s got bigger and bigger since then. Organisers today say it’s the second biggest carnival in the world, and the biggest one in Europe!-www.BCC.co.uk

El coro son agrupaciones que salen en carrozas o bateas y cantan coplas, la canción andaluza por antonomasia como decía Carlos Cano.

La comparsa se diferencia de las dos primeras en que puede haber algún tipo de baile en su ronda o escenificación.

El cuarteto suele ser una agrupación menor entre 3 a 5 miembros, a ojos de profanos es una teatrillo que representa su temática y puede ir acompañada de clavijo, pitos y guitarra.

El COAG es como la Liga de Campeones. Consta de diferentes etapas eliminatorias hasta la fase preliminar donde participan todas las agrupaciones inscritas. Luego los Cuartos de Final, con un máximo de 56 agrupaciones. Semifinal y Final.

Y si me tuviera que quedar con una sería “Los Yesterday” de 1999 de Juan Carlos Aragón.