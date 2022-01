Los 13 años de Sevilla Actualidad El artículo hace un repaso a la historia de Sevilla Actualidad desde el punto de vista de su fundador. El texto reúne avances, novedades, cambios y mejoras del proyecto periodístico hasta llegar a sus 13 años de vida en 2022.

El 1 de enero de 2009 Sevilla Actualidad abrió su ventana al mundo como un laboratorio de periodismo local informando cada día. Por entonces Sevilla todavía no tenía metro, no conocíamos los ERE, ni tampoco el Bitcoin. En aquellos primeros días de 2009, aún la ciudad no había centrado su interés en una adolescente anónima hasta entonces: Marta del Castillo. Tristemente se convertiría en noticia pocas semanas después de empezar a caminar Sevilla Actualidad.

Por entonces el alcalde de la capital era Alfredo Sánchez Monteseirín y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. De los Expedientes de Regulación de Empleo solo se hablaba en las noticias de economía y lejos quedaban por entonces de la política andaluza.

Al frente del Gobierno de España estaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero todavía la gran crisis económica y la prima de riesgo no sonaban a casi nadie en el país. Empezábamos entonces a familiarizarnos con Lehman Brothers y las subprimes.

Unos días después de arrancar este camino informativo, Barack Obama se convertía en el 44º presidente de los Estados Unidos de América, mientras el entonces Papa Benedicto XVI preparaba el que sería su primer viaje a África. Aquel 2009 moriría Michael Jackson, el rey del pop y España lograría, por primera vez en su historia, que el 50% de su electricidad fuese eólica. En los deportes, conocíamos que Río de Janeiro acogería los Juegos Olímpicos, España ganaba el Eurobasket y Contador y Valverde se hacían con el Tour y La Vuelta. El Barcelona hizo triplete al ganar la Champions, La Liga y la Copa del Rey. También en 2009 el Sevilla FC se clasificó para la Champions y el Betis descendió a segunda división.

Solo echando la vista atrás se entiende lo que significa mantener durante 13 años un laboratorio de periodismo en forma de publicación al que llamamos Sevilla Actualidad y que nació como forma de aprender

En Sevilla, ese año se inauguraba la Línea 1 del metro tras años de obras, y muchos más de dimes y diretes entre administraciones. El metro, las setas de la Encarnación o la hoy Torre Sevilla, copaban los eternos debates de la ciudad. Cosas que hoy parecen normales y están asumidas como propias, aún no habían pasado y, algunas, ni intuíamos que pasarían.

Solo así, echando la vista atrás, se entiende lo que significa mantener durante 13 años un laboratorio de periodismo en forma de medio de comunicación al que llamamos Sevilla Actualidad y que nacía como forma de aprender. Aquel equipo, que daba continuidad a lo que se denominó el Proyecto Deguadaíra -de 2007 a 2009- nacía con el calor y el respaldo de una docena de estudiantes de Periodismo y Comunicación de la Hispalense, con más ganas de aprender que conocimientos adquiridos, pero con una constancia y dedicación poco habitual en una iniciativa de jóvenes universitarios. Como principal culpable esta iniciativa intento resumir en unas pocas líneas lo que han sido estos 13 años de laboratorio de periodismo de Sevilla Actualidad.

Edición telemática doce años antes

El 1 de enero SA -como llamamos a Sevilla Actualidad los miembros del equipo- empezaba su camino virtual. Y lo hacía hasta con normas de estilo propias que, gracias al trabajo de María José Santos, primero, y al de Antonio Campos, después, marcarían unas pautas básicas en la edición informativa diaria y telemática al 100%. Todo ello, doce años antes de la pandemia que a muchos les ha hecho conocer videoconferencias y trabajo virtual. Era la única forma posible de trabajar y organizar un equipo que quería hacer periodismo y actualidad en Sevilla.

Equipo de Sevilla Actualidad en 2013

Copete, Rivas, Balbuena, Vázquez, Amador y Romero, editores en 2013

Equipo de Sevilla Actualidad y colaboradores en el quinto aniversario

En aquella primera primera etapa de SA los contenidos salían gracias a un nutrido grupo de colaboradores. Destacaba el trabajo de Miriam Rico, siguiendo el caso Marta del Castillo y el de Mercasevilla. El papel de Antonio Campos, como redactor jefe, y la labor de revisión y cierre de Rocío Sánchez Venegas. La provincia la controlaba Juan Carlos Romero, Cultura, Cristina Domínguez, y Sara Montilla se encargaba de aquella rudimentaria edición gráfica. El Deporte era cosa de Ángel Espínola y Paco Cordero de la Villa, siempre implicados y cumplidores. También pasaron Carlos Orquín, Juan Antonio Pérez, Manuel Torres, y un largo etcétera que sería difícil de señalar. La opinión quedaba en manos de Mercedes Serrato y Germán Terrón, los primeros columnistas de SA.

Apenas un año después llegaba el turno de la remodelación del logotipo. Aquel rudimentario imagotipo con flechas se mejoraba un poco para dar paso al diseño que ha llegado hasta nuestros días. En aquel momento en Sevilla Actualidad fuimos pioneros entre los medios digitales hispalenses en llevar a cabo retransmisiones deportivas a través de Twitter. Algo que, más tarde, exportaríamos también a la Semana Santa. Al final estábamos probando como en un laboratorio. Se trataba de hacer periodismo y actualidad sobre Sevilla en la red.

También la cultura y la identidad propia nos ha interesado. Tanto que publicamos todo el recorrido de las agrupaciones sevillanas en el Carnaval de Cádiz en nuestro especial Sevilla en el Falla, en lo que era un libro por capítulos de Raúl Delgado. El cine europeo también aparecía con la cobertura especial del Festival. La Sevilla Actualidad de aquella segunda temporada sumaba ya cuatro decenas de colaboradores que permitían sacar adelante un sitio web diferente. Tanto, que el segundo año de vida lo cerró con 1,6 millones de páginas vistas, en una época donde los smartphones eran, todavía, cosa del futuro.

2013. Mención especial del Premio de Comunicación a la APS

Campos, Copete, Rivas, Balbuena, Vázquez, Amador y Romero, editores en 2013

2016. Miembros de SA en el premio Sevilla Joven

2021. Representación de SA en el Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local

En 2013, en su cuarto año de vida, a Sevilla Actualidad le llega su primer reconocimiento público: la mención especial del XXI Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Aquella mención fue entregada también a otros dos proyectos informativos locales y que hacían periodismo como Sevilla Actualidad: Sevilla Directo y Sevilla Report. Las dificultades sectoriales, económicas y la transformación tecnológica harían que estas y otras redacciones sevillanas formadas por periodistas que intentaban contar su visión de la ciudad y del mundo quedaran por el camino en los siguientes años.

Ya entonces el equipo que sacaba adelante SA estaba compuesto por Antonio Campos, Alejandro Balbuena, Alejandro Copete y Juan Carlos Romero. También se sumaban Candela Vázquez y Francisco Amador. Unas semanas después ampliábamos el diseño gráfico del logotipo y poníamos en marcha nuestra primera campaña visual para explicar qué era Sevilla Actualidad. La idea partió de Juan Carlos Romero: «Nuestro papel está en la red» era el eslogan que definía a la perfección la visión y la misión de Sevilla Actualidad.

Evolución del periodismo hasta la actualidad

Con la llegada del quinto aniversario celebrábamos que más de un centenar de personas había colaborado hasta entonces en la cabecera. En junio estrenamos un pequeño documental, realizado con más ímpetu que recursos, sobre el periodismo, su presente y su futuro. Reunimos a algunos compañeros periodistas que más huella dejaron en la redacción y le preguntábamos, qué pensaban de Sevilla Actualidad, cómo había sido su experiencia en este laboratorio y por dónde creían que irían el periodismo y la comunicación. El resultado, PeriodismON: Internet, el nuevo papel. En el audiovisual se contaba lo que pensábamos entonces que sería la profesión. Y el tiempo dio y quitó razones. Una gala con la proyección del documental sirvió de cumpleaños de la cabecera.

Es en esta etapa donde ganan peso las coberturas online cada Semana Santa, de la mano de Mercedes Serrato, Christopher Rivas, Candela Vázquez, y Ángel Vílches, junto a un nutrido grupo de colaboradores que ayudaron a muchos sevillanos a conocer más la Semana Santa de Sevilla en Twitter.

En 2015, los compromisos profesionales y el crecimiento del proyecto obligan a un cambio en la dirección de Sevilla Actualidad, y el testigo pasa del que escribe estas líneas al periodista Alejandro Balbuena, hasta entonces, editor jefe. Balbuena inicia de forma más continuada la comercialización de los espacios publicitario, hasta entonces simbólica y mantiene el crecimiento sostenido de la cabecera.

Ya entonces, la comunidad de usuarios del periódico superaba los 65.000 y aquella nueva temporada se ponía en marcha otra vez. La opinión tuvo especial protagonismo al ganar a Eduardo Parody, Germán Jiménez y Paco Ramos, que acompañaban a la referencia indiscutible de la opinión en Sevilla Actualidad: Mercedes Serrato y su ‘Graderío’. También las colaboraciones culturales de Adrián Yánez, y las aportaciones siempre desinteresadas de una infinidad de estudiantes, amigos o lectores que compartían su visión o conocimiento de cualquier asunto. Balbuena presentaba entonces aquella temporada con un claro objetivo: «seguir creciendo». Las siguientes temporadas, en línea con las anteriores, potenciaron blogs y secciones del ámbito de la cultura, la gastronomía, el humor, la psicología, además de la opinión.

Pocas semanas después, el Instituto Andaluz de la Juventud reconocía a Sevilla Actualidad con el Premio Sevilla Joven como forma de valorar el «esfuerzo de jóvenes periodistas» por sacar un medio adelante. Ya entonces, Sevilla Actualidad se había convertido en la cabecera digital veterana de la nueva hornada de periodistas digitales de Sevilla.

Documental PeriodismON. Internet, el nuevo papel

Más recientemente, en diciembre de 2021, Sevilla Actualidad ha sido reconocida por la Junta de Andalucía con el premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2021. El jurado reconoce «el innegable valor de esta iniciativa periodística y su esfuerzo por cubrir la actualidad con calidad y responsabilidad».

Cuando lo digital rescata el papel impreso

La auténtica protagonista omitida pero siempre presente en el día a día de toda esta historia ha sido la tecnología: la propia y la ajena. Si en 2009, Joomla veía nacer el periódico en 2017 los avances nos llevaban a WordPress. Habíamos nacido pensando en la pantalla de 4/3 de un ordenador pero el formato más consumido entonces era ya el móvil. Y los 120.000 seguidores de las redes sociales lo ratificaban.

También en lo orgánico avanzábamos, y por entonces la empresa Maravedismo, puesta en marcha por el núcleo fundador de Sevilla Actualidad y otros compañeros, refuerza la profesionalización del medio y emprende nuevos proyectos de alfabetización mediática. La nueva etapa se choca de frente con la realidad de un sector en declive. Sin embargo, el ímpetu -o quizá la osadía e inconsciencia- de la juventud nos hace atrevernos con una nueva aventura: evitar el cierre de una cabecera independiente histórica dentro de la prensa local en Andalucía: La Voz de Alcalá.

El equipo de SA ha dado lo mejor de sí para consolidar su oferta periodística mientras trabajaba por reflotar La Voz de Alcalá, un periódico independiente y de gran valor para sus lectores

Desde julio de 2017 todas las energías y el conocimiento del equipo tras Sevilla Actualidad ha venido trabajando en la modernización, reestructuración y potenciación de este periódico impreso con una fuerte implantación en Alcalá de Guadaíra, municipio donde nacimos hace 13 años y desde el que nuestra redacción informa cada día. Esfuerzo, aprendizaje y muchas horas han sido necesarias para evitar el cierre. Sin embargo, la experiencia digital de Sevilla Actualidad ha sido vital para seguir manteniendo la independencia y el compromiso informativo de La Voz de Alcalá, que hoy celebra su 30 aniversario, con una nueva vida digital e impresa, y un claro liderazgo en la prensa local. En esta etapa han sido fundamentales el esfuerzo de Francisco Amador al frente de la redacción y la implicación del director de La Voz de Alcalá, Enrique Sánchez Díaz.

Estos años el equipo de SA ha dado lo mejor de sí para consolidar su oferta periodística y salvar del cierre un periódico independiente y de valor para sus lectores. Ha sido la última prueba de fuego de un equipo construido desde el esfuerzo y el compromiso con la información local.

Periodismo, actualidad y Sevilla

Toda esta larga historia hace posible que este enero se cumplan 13 años en la red estrenando un nuevo modelo con el que implantar lo aprendido en Sevilla Actualidad, este laboratorio de periodismo único en su especie, que se ha convertido en una de las publicaciones de referencia de la capital andaluza lo que hace más de una década no era más que un ejercicio más de una asignatura de la universidad.

Desde el pasado septiembre, Sevilla Actualidad está implantando un nuevo modelo de ingresos donde los lectores –bajo la figura de socio– pueden respaldar esta publicación. La información es valiosa y para informar hace falta dinero, aunque con la llegada de internet se nos haya olvidado. Informar de lo que pasa no es una afición es una responsabilidad: la que un periodista asume para explicar lo que sucede. Y para hacer esto, que parece fácil, hacen falta muchas cosas y se necesita respaldo económico y social.

Sevilla y su área metropolitana necesitan una referencia informativa de progreso, diálogo y entendimiento, donde la diversidad sea la tónica dominante

Sevilla Actualidad sigue informando, como lleva haciendo 13 años, pero parte de sus contenidos, los más originales, exclusivos o singulares, solo estarán accesibles para los lectores que nos ayudan a seguir haciendo nuestro trabajo mediante su suscripción.

Este nuevo modelo de negocio, hacia el que caminan todas las cabeceras -locales, globales, generalistas o temáticas- viene con una redefinición de Sevilla Actualidad. Aquí nunca hemos contado información taurina, por ejemplo. Y tampoco la haremos en el futuro. Nuestro compromiso siempre ha sido con la información local, desde el pluralismo y sin sectarismos. Y así va a seguir siendo, incluyendo una prioridad: contar la Sevilla menos visible.

Sevilla Actualidad es un medio moderno, abierto y plural. Con una visión metropolitana, porque Sevilla no es solo el centro. En Sevilla Actualidad queremos contar historias que nos muestren que la ciudad evoluciona y cambia, se preocupa por el medioambiente y el desarrollo sostenible, y se abre a nuevas culturas y estilos de vida. Y a esa Sevilla también le interesa la cultura, el patrimonio, la identidad o la economía.

Sevilla y su área metropolitana necesitan una referencia informativa que defienda el progreso, el diálogo y el entendimiento, en la que tengan cabida todas esas historias que representan a la mayoría, en la que la diversidad y la pluralidad sean la tónica dominante. Y al mismo tiempo, Sevilla Actualidad quiere ser un espacio de reflexión, que arrime el hombro para construir hacia dónde camina la mayor área metropolitana de Andalucía.

Este aniversario sirve de pistoletazo de salida a una forma de ver Sevilla que ha existido siempre, pero no siempre se ha hecho visible, porque no es lo mismo ver Sevilla desde el centro que desde su periferia. Este cumpleaños también es buen momento para valorar una manera renovada de contar la actualidad más cercana. Por esto, hacemos una apuesta importante por la opinión y vamos a incluir más contenido audiovisual a través de video-editoriales en los que podamos hablar de temas relevantes y analizarlos de forma sencilla y sin condicionantes.

Esta es la Sevilla Actualidad que llega a su destino tras años de aprendizaje y construcción colectiva. Te has convertido en parte de lo que somos. Ahora queremos que formes parte de lo que hacemos: súmate y hazte socio de Sevilla Actualidad, porque queremos hacerlo contando contigo.