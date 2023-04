Los embalses de Emasesa, que abastece a las poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo, Mairena del Alcor, Puebla del Río, La Rinconada y San Juan de Aznalfarache, se encuentra al 40% de su capacidad total, lo que se corresponde con un volumen embalsado de 256,61 hm3.

En total, Emasesa posee seis embalses repartidos por toda Andalucía. El de Minilla, ubicado en la provincia de Sevilla, es el que se encuentra más lleno, al 70,1% de su capacidad, capaz de albergar un total de 57,8 hm3. Su volumen embalsado es de 40,5 hm3.

El que se encuentra mas afectado es el de Zufre, ubicado en Huelva, al 15,4% de su capacidad total. Este embalse tiene un volumen embalsado de 26,92 hm3 y es capaz de albergar un total de 175,27 hm3.

Otro de los más afectados es el de Aracena, también en Huelva, al 25,5% de su capacidad, que es de 128,65 hm3. Este embalse tiene un volumen embalsado de 32,8 hm3.

Emasesa descarta cortes de agua en Sevilla

Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, ha descartado que se vayan a producir cortes de agua en los hogares de Sevilla capital, señalando que aún «hay reservar para año y medio», incluso sin precipitaciones. Sin embargo, en declaraciones al programa Despierta Andalucía de Canal Sur advierte de que «esta sequía es consecuencia del cambio climático y hay que tenerle respeto». Palop apuesta por el plan de Emergencia que realiza Emasesa desde hace ya más de un año y que fomenta las medidas de ahorro de agua, descartando los cortes de suministro. «Hay que ahorrar agua como nunca», ha insistido.

Para argumentar esta decisión en Emasesa, Palop ha advertido que «un área metropolitana, como Sevilla, Granada, Málaga, no se puede desabastecer, no puede tener restricciones importantes» porque, según ha afirmado, «un millón cuatrocientas mil personas no se puede abastecer de agua potable. No hay suficientes botellitas de agua ni empresa que suministre agua en una masa tan importantes de población». A partir de ahí, asegura, «en EMASESA tenemos un plan de emergencia que parte del ahorro, y llevamos ya un año con el ahorro de agua. No se puede esperar a ahorrar agua a que la situación sea mala». Sin embargo, Palop ha agradecido la reacción social, declarando que «la población metropolitana lo está haciendo muy bien».

Respecto a las reservas de Emasesa, Palop asegura que hay agua embalsada para el consumo de año y medio, aun sin lluvias, pero muestra preocupación por los agricultores: «Esto, dicho así, puede incitar a que se consuma agua, pero es que no sabemos lo que va a durar, hay que ver el regadío, pobrecillos nuestros amigos agricultores que son los que sufren una barbaridad».