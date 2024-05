Ahorrar al comprar un coche es posible decantándose por varias alternativas. La de los vehículos seminuevos es una de las más extendidas, pero hoy hablaremos de otra que también proporciona excelentes resultados en lo que se refiere a la relación calidad-precio del producto obtenido, en este caso un automóvil. Nos referimos a los coches de km 0.

Básicamente son vehículos de cuatro ruedas que ya han pasado por el proceso de matriculación, por lo que tienen una antigüedad de unos meses, un año o poco más. En definitiva, la depreciación dio comienzo desde que obtuvieron las correspondientes matrículas, disfrutando así sus futuros dueños de un descuento considerable.

El menor precio es debido a la falta de opciones de configuración y a la antigüedad acumulada por el coche, pero no guarda relación con los kilómetros recorridos. Y es que estamos ante unidades que prácticamente no se han movido. En líneas generales, la cifra se sitúa en un umbral que no alcanza los 100 km.

Así pues, si quieres un vehículo con un nulo desgaste a nivel mecánico porque solo se ha desplazado por causas puramente logísticas, los coches de km 0 son una muy buena opción. Eso sí, para acertar en la compra conviene que apliques los consejos que daremos a continuación.

Evita los falsos km 0

Lo primero que tienes que hacer es descartar los falsos km 0 que, en los últimos años, han inundado los portales de compra-venta de automóviles. Se trata de aquellos que se anuncian como tales a pesar de tener varios centenares o incluso miles de kilómetros a sus espaldas.

Un automóvil que ha recorrido tres mil kilómetros no puede ser considerado un coche de km 0. Con esto no queremos decir que ese vehículo no se encuentre en un estado excelente, ya que debido a los pocos trayectos que habrán sido llevados a cabo con él, lo más probable es que la chapa y el motor estén inmaculados. Pero, ¿y si no es así?

Con un coche de km 0 sabes que no se ha movido del concesionario. El único uso que se suele dar a este tipo de vehículos consiste en permitir a los interesados en adquirir una unidad similar sentarse en su interior y comprobar in situ las calidades de las que hace gala.

Hoy en día es algo más complicado que antes el hecho de dar con coches de km 0 de verdad. Aun así, buscando bien es posible toparse con algunas ofertas de lo más interesantes, siendo un claro ejemplo las de Terry Ocasión: un concesionario de coches de segunda mano ubicado en Sevilla que ofrece varios automóviles con 100 kilómetros o menos.

Cerciórate de que los acabados son los que necesitas

Cuando vas a un concesionario y te subes a un coche -el cual posiblemente luego pase a ser un km 0-, puedes indicarle al comercial todo lo que necesitas a nivel de equipamiento. Sin embargo, con un vehículo ya matriculado, esto no es factible.

Así pues, solicita la lista de equipamiento que incluye -no solo el básico, sino también todos los extras-. El objetivo es claro: cerciorarte de que no echarás en falta algo en concreto que consideras imprescindible, como por ejemplo el sensor de ángulo muerto o la cámara trasera.

Asegúrate de poder estacionar en las ciudades que pretendes recorrer en coche

Este consejo también es aplicable al comprar cualquier otro coche que no sea un km 0. Nos referimos a verificar que el distintivo medioambiental del vehículo que adquirirás te permite no solo circular por las ciudades a las que te desplazarás habitualmente, sino también estacionar en ellas.

Cada vez hay más urbes de toda España, entre ellas Sevilla, con zonas de bajas emisiones en las que se aplican determinadas restricciones. Por ejemplo, en Madrid hay áreas que permiten la circulación de coches con etiqueta C, pero no su estacionamiento. Para evitar este tipo de situaciones, un híbrido puede ser una gran idea, sobre todo pensando en un futuro en el que cada vez irán a más este tipo de prohibiciones.

Características del vehículo a tener en cuenta

Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del coche en sí. Hay varios aspectos del automóvil que conviene valorar para tomar una decisión adecuada, empezando por el consumo. Eso sí, no te creas las cifras oficiales, puesto que han sido calculadas en escenarios ideales: sin carga, con viento a favor, etcétera.

Las medidas de seguridad implementadas son otro factor crucial a tener en cuenta, así como la puntuación Euro NCAP. Fíjate también en si el habitáculo es espacioso, amén del maletero.

Aplicando los consejos para elegir tu coche de km 0 acertarás de lleno, sumándote así a una alternativa por la que cada vez se decantan más sevillanos debido al ahorro que supone y al excelente estado del que presumen las unidades ofertadas.