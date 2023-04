Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, ha descartado que se vayan a producir cortes de agua en los hogares de Sevilla capital, señalando que aún «hay reservar para año y medio», incluso sin precipitaciones. Sin embargo, en declaraciones al programa Despierta Andalucía de Canal Sur advierte de que «esta sequía es consecuencia del cambio climático y hay que tenerle respeto». Palop apuesta por el plan de Emergencia que realiza Emasesa desde hace ya más de un año y que fomenta las medidas de ahorro de agua, descartando los cortes de suministro. «Hay que ahorrar agua como nunca», ha insistido.

No habrá restricciones importantes de abastecimiento

Para argumentar esta decisión en Emasesa, Palop ha advertido que «un área metropolitana, como Sevilla, Granada, Málaga, no se puede desabastecer, no puede tener restricciones importantes» porque, según ha afirmado, «un millón cuatrocientas mil personas no se puede abastecer de agua potable. No hay suficientes botellitas de agua ni empresa que suministre agua en una masa tan importantes de población». A partir de ahí, asegura, «en EMASESA tenemos un plan de emergencia que parte del ahorro, y llevamos ya un año con el ahorro de agua. No se puede esperar a ahorrar agua a que la situación sea mala». Sin embargo, Palop ha agradecido la reacción social, declarando que «la población metropolitana lo está haciendo muy bien».

Respecto a las reservas de Emasesa, Palop asegura que hay agua embalsada para el consumo de año y medio, aun sin lluvias, pero muestra preocupación por los agricultores: «Esto, dicho así, puede incitar a que se consuma agua, pero es que no sabemos lo que va a durar, hay que ver el regadío, pobrecillos nuestros amigos agricultores que son los que sufren una barbaridad».

Una sequía larga, efectos del cambio climático

En referencia a la sequía, que tilda de extraña por su duración, señala al cambio climático como principal causa de esta excpcionalidad: «En la cuenca del Guadalquivir, una sequía normal tiene una duración de cuatro años, estamos ya en el quinto y vamos a entrar posiblemente en el sexto si no llueve en mayo, por eso hay que tenerle mucho respeto a la sequía que tenemos delante».

Palop celebra una mayor concienciación ciudadana para el consumo responsable de agua, y ha remarcado que en los años 90 el consumo era de 164 litros por habitante día, pero hace un año estábamos en 116 litros habitante y día, posteriormente, este año, se gastan 107 litros. Según Palop, en Emasesa se han marcado el objetivo de 90 litros por habitante al día.

La digitalización y conteo de litros gastados

«Este es el embalse más grande que ha hecho Emasesa y Aljarafesa en su vida. Para conseguirlo hay que usar la tecnología digital. Estamos poniendo contadores inteligentes y a día de hoy ya tenemos 48.000 familias digitalizadas con información de lo que consumen hora a hora», explica.

Las prohibiciones de gasto de agua potable según su uso

Palop ha recordado que siguen vigentes bandos municipales a los que «hay que hacer caso». En el caso de Sevilla capital, el bando municipal se publicó el pasado 3 de octubre y supone la prohibición de usar agua potable en el riego de jardines, praderas, arboles, zonas verdes y deportivas tanto en zonas públicas como privadas y que las piscinas privadas que no estén llenas «no podrán» usar agua potable. «Las normas cambiarán si cambian las condiciones climatológicas», ha puntualizado el responsable municipal.

Igualmente, no se puede usar agua potable para el baldeo de calles, llenado de estanques y fuentes; lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa empresa dedicada a esta actividad o en instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado. La situación pasaría a ser de emergencia cuando el volumen de agua embalsada se sitúe en los 221 hectómetros cúbicos.