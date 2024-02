Si en plena pandemia y también durante los dos años que le siguieron, mi médico no me llamó (Sevilla Actualidad 3/3/2021), sigue siendo además misión imposible conseguir una cita presencial.

Ahora me presento en el Centro de Salud y, después de 40 números, llego al mostrador y me dicen que la agenda no está abierta para la cita que solicito y que verdaderamente no se sabe con certeza cuándo tendrá lugar dicho acontecimiento, que lo mejor es que «vuelva usted mañana», como si estuviéramos en los años de Larra. Así que ¿tendré que venir un día y otro también hasta que la agenda se abra sola? ¿Quién la abrirá?

Si llamo por la aplicación no me atienden, si vengo no hay números… ¿se puede saber qué hay que hacer par que mi médico me vea? ¿Me toman ustedes el pelo?

-Vaya usted a urgencias, me dice en el mostrador.

De allí vengo, de estar toda la noche para que me hicieran unas pruebas. Como en el Hospital también faltan muchos médicos y enfermeras, no hay sanitarios suficientes y tardan un eternidad.

Y mientras en el Tomillar los sanitarios andan concentrándose para pedir más personal, que les aumenten la plantilla porque tienen tanto volumen de trabajo que se cogen una oreja y no se alcanzan la otra…

Una amiga mía se fue el otro día a un centro privado y se hizo un seguro particular. Lleva Más de una semana la criatura haciendo cola desde muy temprano para que la vea el médico de cabecera y dice que se va a quitar porque viene peor que iba. En la sala de espera hay mogollón de gente y si no coges una gripe o un COVID, coges una ciática de estar tanto tiempo de pie.

Pero, ¿qué ha pasado con nuestra Sanidad Pública de la que tanto presumíamos hace unos años? Mira que ya lo venían anunciando la Plataforma Alcalareña de Defensa de las Pensiones Públicas, todos los lunes, que nos están reduciendo las pensiones, y nos están quitando los médicos (atención primaria digna y de calidad/con la salud no se juega), que no va una ni a poder ponerse mala…anda lo de la vejez activa, de “Los Mayores, sois los mejores”, eso quedó muy atrás. Se ve que ya no hay parné, o que el interés ha cambiado de estadío. Ahora son los jóvenes quienes más importan, sobre todo si son emprendedores, autónomos y les quitan a los empresarios la tarea de emprender… ¡Ay con las Pymes!

Y si una se pone mala o si le da a una un dolor…pues mejor ni te lo pienses, a urgencias ni vayas, en el ambulatorio, puedes echar un día entero y tener que esperar una semana a que tu médico te vea. Y si tienes una enfermedad crónica, mejor que vayas haciendo cálculos para ver cuando te conviene una revisión de lo tuyo.

Y nos hacen creer que todo va mejor. ¿Si, no?

Menos mal que estamos en Carnavales, y todo nos lo tomamos con humor, ¡no, ni ná!

Yo que confiaba en una vejez placentera, mimada por las instituciones, además de por la familia…

Pues se acabó el carbón, como decía mi padre,a guisar con leña.

Al final, lo que yo digo, me voy a la farmacia a que D. Fernando, el mancebo me de algo y enseguida me pongo mejor, aunque tenga que pagarlo de mi bolsillo. Pero me he curado antes…

Aunque lo mejor es no ponerse malo y si acaso cantar aquella canción que me cantaba mi abuela cuando me hacía una herida en la rodilla…

Sana, sanita, colita de rana,

Si no sanas hoy, sanarás mañana.