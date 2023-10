Pasada la cuesta de setiembre, ahora empieza todo. Octubre es el mes para el flamenco, para el instituto, para la piscina, para el inglés, para decidir si sigo en el gimnasio o aparto a correr por las calles del pueblo o sus alrededores…En octubre se asienta todo. Y yo no sé si será este el caso de los precios, que no han parado de subir desde el año pasado. Cuando no es una excusa es otra. Hasta ahora pensábamos que era culpa de la guerra-maldita contienda.

A ver quién pone pie en pared y dice ¡basta!, ¡ya está bien!, que por menos estábamos los estudiantes en la calle, aunque no fuera delante de los grises, o quemando contenedores si hiciera falta…pero no, aquí no se mueve un varal, como no sea para una procesión o una romería…

Ya en 2010, el filósofo francés, Stéphane Hessel, consiguió que muchos franceses reaccionaran con la lectura de indignaos, un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. En 2011, los ciudadanos españoles mostraron su descontento ante la crisis económica de 2008 y ante los recortes en las ayudas sociales y públicas y se manifestaron el 15 de mayo, decidiendo acampar en las distintas plazas de las capitales españolas.

Su principal objetivo era luchar contra el abuso de los bancos y lograr una democracia más social y participativa.

De este movimientos surgieron varias plataformas o iniciativas tanto políticas como sociales como mareas o stop deshaucios que pretendían darle respuesta.

De todo esto sólo el Movimiento en Defensa de las Pensiones Públicas, los lunes al sol, consigue agrupar a algunas personas mayores que reivindican un mundo mejor y acabar con los abusos de las grandes empresas, llámense Bancos o Eléctricas, ahora Intermediarios, pidiendo a los distintos gobiernos mayores ayudas sociales para soportar esta nueva crisis.

Esta crisis de precios vino con la subida de precios de la energía como la luz, el gas y los carburantes, pero lo más alarmante es la subida de la alimentación. ¿Cómo hemos llegado a esto?

Ya me subieron el precio del desayuno, única comida que me permitía hacer fuera. Ahora me han cambiado el aceite virgen extra por el del aliño o directamente el de freír.

Una amiga salió el otro día a la calle con una mancha de aceite en su vestido y me dijo «para que vean dónde hay poderío».

Me han reducido la pieza de pan y su precio me lo han multiplicado por tres.

Es verdad que todo ha subido, que el precio de los alimentos ha aumentado escandalosamente. Y a nadie parece importarles. Las asociaciones de consumidores nos dicen que debemos denunciar, los sindicatos miran para otro lado y los políticos se entretienen en ver quién hace menos. ¡La casa por barrer!

España patas arriba, los ricos lo son cada vez más y los pobres, más pobres, pero todos vemos cómo no se puede salir a comprar con 50 euros. No traes de nada. ¡sálvese quien pueda!

No, yo no tengo la solución, pero cada vez que consumo algo me queda un mal sabor de boca, como si todo el mundo se quedara conmigo, como si se aprovechara o me tomara por tonta.

¿Qué me estás cobrando?

Cómo ha subido todo…La inflación un 2, 6% y los precios se han encarecido un 10, 5%. Hay más de 200 productos básicos como el aceite y el pan que no paran de subir.

Este vergonzoso índice de precios al consumo, el IPC, no se explica si no entendemos que algunos intermediarios se están haciendo ricos salvajemente.

El mes de agosto del pasado año con 1000 euros tenías para pagar el alquiler, las facturas, salir a cenar uno o dos días, ir al supermercado y comprarte algo de ropa. Este año, sin embargo, hubieras necesitado 1.026 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo que habría que añadir la incesante subida de los precios en los alimentos.

¿Es posible que todos los movimientos tengan que hacerlo los mayores? La única plataforma activa, como he nombrado antes, es el movimiento en defensa de las pensiones, que sigue erre que erre los lunes al sol.

¿Podría ser que a los jóvenes no les duela todo esto o que solo piensen en conformarse un futuro?

Hay que pensar, y decidir qué hacer, no puede una estarse quieta como si fuera un poste de la luz…hay que reaccionar porque la vida tiene un precio muy alto.

¡Muévete ya!