London tiene muchas aristas, más que un dado del popular juego de mesa Scattergories. En cada una de ellas podemos observar una perspectiva diferente de la vida y de quienes viven en esta British Gotham con una pizca de europeísmo.

El turismo, ya sea de índole doméstico o foráneo, nunca percibe la realidad más allá de un autobús lleno de estudiantes uniformados o vagones de metro hasta arriba como latas de sardinas.

The maximum penalty for an adult carrying a knife or weapon illegally is either 4 years in prison, an unlimited fine or both. You’ll get a prison sentence if you’re convicted of carrying a knife or weapon illegally more than once.

Por cierto, alguna vez se ha preguntado cómo debería ser ir a la escuela en una ciudad tan poblada o la convivencia en el transporte metropolitano entre las diferentes edades. No es fácil compartir un trayecto con adolescentes con una complexión física de adultos, sus hormonas en ebullición y sus ganas de llamar la atención, por lo tanto, gritos, música, empujones, esos son sus códigos sociales. No nos podemos olvidar del pasajero gruñón a quien le molesta la vida tal cual y quizás con razón, porque vivir en esta ciudad a la fuerza o sin la opción de regresar a donde se considera el hogar. También están los city-men, que van con un cohete en el trasero oliendo a perfume de teletienda y más de uno deja la sensación de que se beben hasta el agua de la plancha, me refiero más a los brokers, en su defensa hay que reconocer que el uso de la red pública de transportes con el resto de la ciudadanía les da un halo de realidad, algo que muchas capitales de estados del mediterráneo deberían incorporar, en vez de expresiones anglófonas sin sentido.

It’s also illegal to:

carry most knives or any weapons in public without a ‘good reason’

sell most knives or any weapons to anyone under the age of 18.

Así que las mañanas son entretenidas y un paseo te da para reír, llorar, agarrarte la cartera con fuerza, ser solidario, dar indicaciones y principalmente beberte un café con la nostalgia de cuando uno iba a la escuela allí, en casa.

A diferencia de Andalucía, la mayoría de las escuelas tienden a tener a sus población uniformada en la vestimenta. Solo en la teoría, la naturaleza humana hace que la personalidad quiera resaltar sobre la generalidad, sin embargo, la diferencia de clases sociales queda patente en estudiantes con el mismo uniforme a través diferentes detalles: un reloj, un móvil, los zapatos, anillos, pendientes, si el uniforme es nuevo o heredado. Sin duda, el uniforme en la mayoría de los casos, viene a ocultar las carencias de la escuela con mercadotecnia hacia el exterior y da una falsa imagen de normalidad hacia las familias menos pudientes y un golpe de clasismo a quienes se creen con dos pelitos más en la coronilla y ansias de ser lo que nunca se serán. O como decimos en mi pueblo: los perros cortijeros.



Otro detalle es el material escolar, similar al que puedas encontrar en Andalucía: estuches temáticos, lápices, bolígrafos, colores, regla, sacapuntas… No obstante, cualquier objeto punzante para una clase de arte o un cutter puede ser causa de arresto. En la teoría, puede estar en el estuche y dentro de la maleta siempre que puedas demostrar la necesidad de ese material, en la práctica, si la policía te detiene, es un arresto ipso facto. ¿Por qué?

The exception to these 2 rules are folding pocketknives that:

have a cutting edge no longer than 3 inches

are not lock knives (they do not have a button, spring or catch that you have to use to fold the knife)

In Scotland, you’re allowed to sell 16 and 17 year olds cutlery and kitchen knives.

Cualquier objeto mayor de 3 pulgadas (unos 7,62 cm) es considerado un arma, por lo que los menores no pueden llevarlas encima.

Los controles policiales en la calle y en la red de transporte son notorios y llamativos. Nunca imaginas ver a zagales mirando hacia un muro mientras les cachean y esposan para introducirlos en una furgoneta.

Y si dicho objeto está en el bolsillo de una chaqueta o pantalón, entonces ese adolescente está totalmente expuesto a una buena multa y mucho papeleo en la comisaría, si no va a más.

Las bandas adolescentes están creciendo como la espuma. Nos asustamos al ver lo que han hecho los presidentes Lenny Moreno y Lasso en Ecuador, algo muy parecido ocurre en London, aunque no llegan al nivel de asaltar una televisión en directo ni a poner bombas o matar a decenas de personas en mitad de un mercado.

Hay una gran cantidad de menores y adolescentes sin futuro. En muchos casos, entrar en una escuela no evita la limitación en un 90% de sus aspiraciones profesionales en London. Y no hay uniforme ni mochila con logo de la escuela que cambie eso. La población más estigmatizada sigue siendo la caribeña, la africana de varias generaciones y la foránea con pocos recursos junto a las clases británicas populares de toda la vida. Toda esta población forma un cuadro similar al de Guernica.

Good reasons for carrying a knife or weapon in public If the knife or weapon is not banned, some examples of ‘good reasons’ include using it:

for your work

for religious reasons, such as the kirpan some Sikhs carry

as part of any national costume

A court will decide if you’ve got a good reason to carry a knife or a weapon if you’re charged with carrying it illegally.

If you want advice on what counts as a ‘good reason’, contact your local police or get legal advice.

¿Cómo se soluciona esto?

Al igual que Ecuador o en cualquier partedel mundo, reconstruyendo el estado social que ha sido desmantelado y volver a encauzar a estas personas, ya que muchas de ellas solo quieren ser parte de la sociedad como tú y yo.

Y si crees para algunas ya no hay remedio, por lo menos que ese grupo de insalvables decrezca.

Banned knives and weapons

If a knife or weapon is listed in the following table, it’s illegal to:

possess it

bring it into the UK

sell or hire it out

lend or give it to someone

There are some legal exemptions. For example, knives and weapons which are over 100 years old are exempt, except for flick knives. If you want advice on exemptions, contact your local police or get legal advice.-Selling, buying and carrying knives and weapons – GOV.UK (www.gov.uk)

Hay mucha sonrisa infantil y adolescente en la red de transporte de London que irradia una felicidad que la población adulta ha perdido, por ende creo que debemos apostar por apoyar a estos grupos de personas indefensas y a la intemperie del sistema, tanto a título personal como a nivel institucional.

En London, hay hambre, pobreza y bandas juveniles que matan, pero eso no sale en los selfies con el Big Ben o London Eye.