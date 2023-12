London es la capital de Inglaterra que a su vez es una Nacionalidad Histórica sin autogobierno y se le denomina Home Nation, sede del gobierno británico del Reino Unido. London es también una megalópolis sin competidores en tamaño ni poder, centralista y centralizadora que absorbe gran parte de la atención mediática y se proyecta como referencia de la industria cinematográfica británica que es otra bandera de la cultura y los valores del estado. Cuenta, además con una gran ayuda natural, sobre todo hacia el público de El Gran Jefe Americano: el idioma.

Ahora, cuando la Saturnalia en su versión cristiana llamada Navidad, se proyecta en varios cines Love Actually, quizás os preguntaréis qué sentido tiene ir a un cine para volver a ver una película que se puede ver en cualquier plataforma. Como toda pregunta sobre las tradiciones británicas tiene una sencilla respuesta, su popularidad la convirtió en una seña de identidad y es una costumbre en expansión y consolidada verla antes o durante los días festivos 25 y 26 de diciembre.

Esta película es la versión identitaria de Rule Britannia pero en cine.

Prime Minister: Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion’s starting to make out that we live in a world of hatred and greed, but I don’t see that. It seems to me that love is everywhere.