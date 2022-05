El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado inscribir, a instancias de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología Mueble, la obra de Bartolomé Esteban Murillo denominada ‘San Pedro penitente de los Venerables’, propiedad de Abengoa y expuesto en el Hospital de los Venerables Sacerdotes.

El ‘San Pedro penitente de los Venerables’ constituye una de las cimas artísticas de la producción del pintor sevillano, presentando valores culturales acreditados y relevantes que justifican su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) con la máxima figura de protección, la de Bien de Interés Cultural.

Venta de los Murillo de Abengoa

Abengoa puso a la venta dos Murillos valorados en más de 6 millones de euros para saltar parte de su deuda. La multinacional con sede en Sevilla tiene una deuda de más de 6000 millones de euros y es por ello que, dada la situación de concurso de acreedores de la empresa, estos cuadros podrían hacer que la empresa recupere una liquidez necesaria para saldar las deudas.

Los Murillos, que están expuestos en la pinacoteca Fundación Focus-Abengoa y el Hospital de los Venerables, son una Santa Catalina, protegido como BIC a finales del mes de abril, cuyo valor se roza el millón de euros, y la otra, el San Pedro Penitente de Murillo, recién declarado BIC, adquirido por Abengoa en el 2014 por seis millones de euros.

El Ayuntamiento de Sevilla se unió a la petición de la asociación ‘Los Murillo no se mueven’, para que las dos obras que pertenecen a Abengoa no salgan de la capital hispalense. Este procedimiento era esencial para que las obras no pudieran salir, al menos, de España.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, calificó de «buena noticia» la decisión de la Junta de declarar uno de estos cuadros como BIC y declaró que «la ciudad ya sufrió, en su momento, un expolio enorme de lienzos de Murillo y otras obras pictóricas, por lo que, al margen de esa declaración como BIC, voy a la mayor: evitar que salgan de aquí»