La plantilla de Abengoa se ha manifestado este jueves desde el Palacio de San Telmo hasta la Diputación de Sevilla para reclamar el mantenimiento de los puestos de trabajadores actuales ante la situación que atraviesa la compañía, en concurso voluntario de acreedores.

Más de mil trabajadores y trabajadoras que han recorrido las calles de Sevilla, han mostrado su preocupación al comprobar que el plan de la empresa y la falta de interés en buscar una solución por parte de la Junta de Andalucía bajo el grito de “Abengoa Solución”.

Moción de apoyo

El Presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido a los manifestantes. Villalobos ha mostrado su apoyo en el conflicto de Abengoa y ha anunciado una moción para llevarla al pleno buscando el apoyo del resto de los grupos representados en la Diputación.

Para Manuel Ponce, secretario general de UGT FICA Sevilla, “Es incomprensible que la Junta de Andalucía no reciba ni siquiera a los representantes de los trabajadores para que puedan escuchar sus reivindicaciones para el cierre de un conflicto de fácil resolución «

«Están dejando morir Abengoa por cuestiones políticas, algo que perjudica enormemente al sector y a la Economía Andaluza».

Durante el recorrido, Ponce ha sido rotundo al manifestar la intención del sindicato de no parar hasta que no se solucione un conflicto que puede cobrarse, miles de puestos de trabajo «Queremos un acuerdo entre todos los grupos de interés garanticen el mantenimiento del empleo dentro de la compañía y que no salga de Sevilla, que no salga de España».

