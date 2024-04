Un año más, regresa la Feria de Abril a Sevilla. Desde el sábado 13, con la tradicional «cena del pescaíto» y encendido de las luces a las 00:00 horas, hasta el sábado 20 de abril, el recinto anexo al barrio sevillano de Los Remedios se convertirá en un punto frecuentado por millones de personas. Tras la Semana Santa de 2024, que acabó el pasado 31 de marzo, dos semanas después regresan otros días festivos locales con la Feria de Abril, que atrae a personas de todos los lugares conocidos.

¿Qué días festivos habrá esta Feria de Abril?

Tal y como en 2023, el único día festivo instaurado por el Ayuntamiento será el miércoles 17 de abril. Aunque diversos institutos y colegios concedan vacaciones a sus alumnos desde dicho miércoles hasta el domingo 21 de abril, los sevillanos solo disfrutarán de un único día libre a nivel local, no provincial (eso dependerá de la determinación de los ayuntamientos de cada población).

Para los estudiantes de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, desde el domingo 14 hasta el sábado 20 de abril disfrutarán de cinco días no lectivos. A nivel autonómico y nacional no existirá ningún día festivo, siendo el próximo el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El jueves 30 de mayo, festividad del Corpus Christi, será el próximo día no laborable a nivel local.

1037 casetas privadas y 14 casetas públicas

Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha contado con la incorporación de 1053 casetas privadas y públicas. De ese amplio número, solo 14 estarán abiertas al público. Las mismas corresponden a distritos, partidos políticos, sindicatos y partidos políticos.

Estas instalaciones no podrán contar con una instalación eléctrica cuyo voltaje supere los 10KW por módulo. Para cumplir con esta norma, el Ayuntamiento ha dispuestos de una renovada red eléctrica que evite apagones como en la anterior edición.

El listado de casetas de libre entrada son:

– Caseta Distrito Casco Antiguo (c/Antonio Bienvenida, 97-98-101).

– Caseta Distritos Sur – Bellavista – La Palmera (c/Ignacio Sánchez-Mejías, 61-63-65).

– Caseta Distritos Macarena – Macarena Norte (c/Pascual Márquez, 85-87-89).

– Caseta Distritos Triana – Los Remedios (c/Pascual Márquez, 153-155-157).

– Caseta Distritos Este – Cerro – Amate (c/Pascual Márquez, 215-217-219).

– Caseta Distritos Nervión – San Pablo – Santa Justa (c/Costillares, 22-24-26).

– Caseta UGT (c/Antonio Bienvenida, 13).

– Caseta Unión Sindical Obrera (c/Curro Romero, 25).

– Caseta CCOO Sevilla (c/Pascual Márquez, 81).

– Caseta PP de Sevilla (c/Pascual Márquez, 66).

– Caseta La Pecera (c/Pascual Márquez, 9).

– Caseta Área de Fiestas Mayores (c/Costillares, 13).

– Caseta del Turista (c/Pascual Márquez, 225).