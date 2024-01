Sevilla atrae a millones de visitantes anualmente, tanto desconocidos en busca de experiencias únicas como celebridades que desean disfrutar de su encanto. La capital ha sido recientemente la anfitriona de eventos de gran magnitud como los Premios MTV Europe Music o los Grammy Latinos. En este contexto, no es de extrañar que haya recibido la visita de figuras destacadas, como Hillary Clinton este fin de semana.

La ex primera dama de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata ha decidido explorar la ciudad en un viaje no oficial, manteniendo un perfil discreto. Acompañada por Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España, Clinton ha disfrutado de una elegante fiesta en el palacio de Las Dueñas.

También ha sido vista en un almuerzo en el restaurante Río Grande, rodeada de estrictas medidas de seguridad. Su llegada fue recibida con entusiasmo, con un «Welcome Hillary to Sevilla», a lo que ella respondió con una sonrisa: «Thank you. I’m so happy to be here» («Gracias, estoy feliz de estar aquí»).

La agenda de Hillary Clinton incluyó además una visita al Alcázar, donde fue recibida por representantes del Ayuntamiento de Sevilla y la gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui. Acompañada de amistades, recorrió las estancias y los jardines, dejándose cautivar por su rica historia.