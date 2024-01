Ser tiktoker hoy en día parece de lo más común. Los bailes, los grwm (por sus siglas en inglés: Get Ready With Me, Arréglate conmigo) o los Storytime (historias narradas por sus protagonistas o testigos) abundan en la red social asiática, que se caracteriza por vídeos de corta duración que enganchan al espectador. En un tiempo en el que prima lo superficial y lo viral, las historias personales y más cercanas se están abriendo un hueco. Es el caso del perfil de la joven sevillana, natural de Los Palacios, Fabiana Sevillano.

Sevillano acumula casi 350.000 seguidores en TikTok y más de 30 millones de me gusta. En su cuenta, relata su día a día como estudiante y apasionada de la moda flamenca. De hecho, la palaciega se hizo viral enseñando sus trajes de gitana, diseñados por su abuelo, Manuel Sevillano, y cosidos por su abuela. Uno de los sueños de Fabiana era desfilar en la pasarela de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), y ahora, se ha hecho realidad.

Emocionada, contaba en uno de sus vídeos que, por casualidades de la vida, se cruzó con una joven, modelo y seguidora suya, en un viaje en tren. Tras intercambiar algunas palabras, Sevillano le confesó que su sueño era desfilar en SIMOF. La joven seguidora, que este año estaría en la prestigiosa pasarela, animó a la palaciega a intentarlo. Dando por hecho que no lo conseguiría, se sorprendió tiempo después al conocer que vestiría uno de los trajes de la diseñadora Aurora Gaviño en SIMOF.

El sueño de Fabiana Sevillano y de su abuelo

Y así fue, el pasado 18 de enero, Fabiana Sevillano desfiló en la Semana Internacional de la Moda cumpliendo su sueño y el de su abuelo. Y es que Manuel Sevillano «era diseñador, hacía moda flamenca y tenía una boutique en el centro de Sevilla, Masell», relata su nieta. Además, la joven descubrió un día antes del desfile que su abuelo «tuvo un stand en SIMOF» y «nunca llegó a pasarela porque las modelos en aquel entonces eran muy caras», cuenta emocionada en un vídeo. «Allí estaba su nieta, desfilando donde él no pudo», explica, porque la moda flamenca «es algo de familia, de tradición, de mi casa, de mi gente», incide. «He cumplido un sueño», concluye Sevillano, que está segura de «mi abuelo me ha visto».