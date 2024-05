Tres horas ha sido el tiempo que Jesús Navas ha tardado en aceptar el contrato vitalicio que del Nido le ofrecía al palaciego durante la mañana de este sábado. Finalmente, el número 16 colgará las botas este mes de diciembre y el puesto que tendrá dentro de la entidad se hará saber cuando se acerque el momento del adiós definitivo a su carrera como futbolista.

Además, Navas también ha revelado que el salario de su último contrato con el Sevilla no lo percibirá: el monto será donado a una fundación. En efecto, trabajará sin remuneración durante sus últimos seis meses como jugador del Sevilla antes de retirarse.

Este ha sido el mensaje completo de Jesús Navas a través de X (antes Twitter):

Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla Fútbol Club. Sí, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado.

Mi deseo, y así se lo he trasladado al presidente, es continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo. Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista.

Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia.

Vivimos unos momentos difíciles como sevillistas y por eso es el momento de estar unidos y de ser capaces de continuar caminando para lograr lo que deseamos todos: un Sevilla grande, fuerte y dichoso, que nos haga felices a todos los sevillistas.