Este Centro de Educación Infantil y Primaria se encuentra en el número 115 de la trianera calle Pagés del Corro (41010), otrora Cava de los Gitanos, y fue mandado construir por el entonces alcalde de Sevilla Cayetano Luca de Tena sobre la explanada de la Plaza de la Victoria, siendo su arquitecto Aníbal González. Se trató del regalo de bodas que la ciudad de Sevilla le hizo a su S.M el Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia, siendo inaugurado por ellos el día 24 de marzo de 1909 como Colegio Reina Victoria, aunque su apertura oficial no tuvo lugar hasta un año después, el 4 de mayo de 1910, y durante la II República (1934) fuera rebautizado con el nombre que aún conserva. En sus fachadas destacan grandes ventanales, paños de azulejería trianera y unos rótulos que hacen referencia a pedagogos y filósofos como Descartes, Montesinos, Aristóteles, Froebel, Fenelón, Pestalozzi, Spencer o Platón, lo que estará conmigo es una maravilla didascálica y un vínculo que no se puede dejar pasar como si nada. Así que, con su permiso, me pararé en uno de ellos cuyo protagonista tenía ganas desde hace tiempo de ponerle negro sobre blanco, me refiero al estagirita Aristóteles.

Aristóteles (384-322)

Filósofo, polímata y científico griego, está considerado junto a Platón “padre de la filosofía occidental” pues no en vano sus ideas terminaron ejerciendo una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente durante más de dos milenios, eso sí, con no el mismo acierto en todos los campos de conocimiento que tocó. Discípulo de Platón, que su vez lo fue de Sócrates, su sombra humanística fue la más alargada y en todas las disciplinas (filosofía, teología, artes o ciencias), de hecho, por el rigor de su metodología y amplitud de áreas que sistematizó, Aristóteles puede ser considerado el primer investigador científico, en el sentido moderno de la expresión.