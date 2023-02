(Continuación) Ubicada hacia el este de la ciudad, en la Barriada Madre de Dios, 41006, con sus sesenta y nueve metros de longitud discurre entre las calles Cruz de Sur donde empieza y Astrolabio donde finaliza, siendo su uso exclusivamente peatonal y estando dotada de una hilera central de árboles que aportan cierta sensación de frescor y bienestar.

Constelación Telescopium o Telescopio

Rotulada en 1962, le he de confesar un error de mis sentidos. Resulta que el nombre de la calle no es un reconocimiento al instrumento óptico, no, sino a una pequeña constelación del hemisferio celeste austral, una de las catorce que no son visibles desde Europa y que en el siglo XVIII fueron conformadas por el astrónomo francés Nicolas-Louis de Lacaille. Quien las llamó con nombres de instrumentos científicos que representaban a la Ilustración como Bomba neumática, Retículo, Escuadra, Compás, Horno químico o el de marra por su semejanza con un telescopio. Como lo lee. Pero es que no me he podido resistir a la tentación de traerla a este negro sobre blanco y no ya por mero oportunismo, bien pensado tampoco es que esté tan mal traída como nexo con la vida y obra de nuestro pisano favorito. De su doble naturaleza, entre objeto celeste e instrumento de observación, nos dan también una pista los nombres de las calles que la rodean: Acuario, Brújula o Boyero entre otras, En fin y dicho lo cual, a nuestro galilense asunto. ‘Donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir’.