Barriada y vía. Por si no las sitúa, de la primera le diré que se encuentra al este de la ciudad (41006) y no es otra que la barriada de La Plata o Su Eminencia, como también es conocida, si bien en puridad estamos en una zona dentro de ella que otrora fuera llamada de ‘San Cucufato’, a cuya izquierda estaba ‘el barrio sin ley’ y no continuo por ahí. Su origen físico data de 1950 y arranca como un asentamiento marginal e ilegal, de construcción desordenada y con un trazado irregular de calles estrechas sin t an siquiera alcantarillado. Poblada por la última gran inmigración que abandonó el campo ante la creciente mecanización de esa década, no es hasta 1960 cuando aparece por primera vez recogida en el Plano de Liñán, su origen urbanístico como tal. De la vía ha de saber que en la actualidad empieza en la calle Azorín y, con 213 m de longitud, termina en la calle La Algaba, estando cruzada entre otras por las dedicadas al filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset y al navegante y explorador portugués Vasco de Gama.

Vía y reconocimiento. Rotulada en 1968, estamos de quincuagésimo quinto (55.º) aniversario, lleva el nombre del matemático, físico y astrónomo italiano Galileo Galilei (1564-1643) y, con todos los respetos, no parece que sea el mejor de los reconocimientos callejeros que la ciudad le puede tributar, máxime tratándose de quien se trata. Sin entrar ahora en detalles, piense tan solo que nuestro protagonista está considerado como “padre de la astronomía moderna”, “padre de la física moderna” y, en general, “padre de la ciencia” o al menos es uno de los más significantes y significados. Por otro lado, y por si no ha caído en el detalle, Galileo es uno de los pocos pensadores conocido universalmente solo por su nombre de pila y no por el apellido como otros, ¿conoce alguno más? ‘No puedes enseñarle todo a un hombre; pero puedes ayudarle a encontrarlo por sí mismo’.