La Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla ha presentado hoy la séptima edición de su carrera solidaria ‘CORRIENDOWN’ en el Ayuntamiento. Un acontecimiento que permite a la entidad sevillana continuar atendiendo a más de 200 familias.

El VII CORRIENDOWN se celebrará el próximo domingo, 26 de Marzo, en el Parque del Alamillo, Sevilla. Tras la celebración de la carrera, a las 10:00H, dará comienzo la ‘RunParty’, una jornada festiva para toda la familia: castillo hinchable, mercado de artesanía, actividades para los más pequeños, música en directo, ambigú, entre muchas otras ofertas de ocio.

El lema de la séptima edición de la carrera ‘CORRIENDOWN’ «Cada uno a su ritmo, todos llegamos», pone en valor la importancia de visibilizar la discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Además, la carrera coincide con la celebración del día mundial del síndrome de Down, 21 de marzo.

Las personas que deseen participar pueden inscribirse en www.dorsalchip.es donde encontrarán el dorsal adulto solidario a un precio de 8€ y el dorsal infantil solidario -para menores de 14 años- a un precio de 5€. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la Asociación Down Sevilla que, gracias a ello, seguirá construyendo el futuro de los más de 350 usuarios con síndrome de Down y otras discapacidades, a las que atiende. Para aquellos que no puedan acudir a la carrera, existe un ‘dorsal 0’ donde realizar donaciones.

El recorrido es de 5 kilómetros para los adultos y 500 metros para los más pequeños. Al ser una carrera inclusiva y diversa, desde la entidad animan a realizarlo como cada persona decida; en bicicleta, con tu mascota, corriendo o caminando.

Al acto de presentación, Macarena Reina, vicepresidenta de Down Sevilla expresó su emoción ante la séptima edición de una carrera que «mucho más que lo deportivo, lo importante es que la sociedad participe de un día para visibilizar a las personas con síndrome de Down y disfrutar de una jornada en familia, con amigos y repleto de diversidad”. Además, coincidiendo con la celebración del día mundial del síndrome de Down, Macarena Reina hizo hincapié en «La necesidad de que los sevillanos participen en nuestra carrera para conocer nuestra entidad, nuestro trabajo y para acercarse al colectivo de personas con discapacidad».

Antonio Muñoz, Excelentísimo Alcalde de Sevilla, también acudió a la presentación para mostrar su apoyo a «todos los ciudadanos y familias de Sevilla que participarán en esta séptima edición de CORRIENDOWN. […] El 26 de Marzo invitamos a los sevillanos y sevillanas, a que acudan a esta cita, en un enclave tan especial como el Alamillo y colaboren con las personas con síndrome de Down de Sevilla».

David Guevara, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Transición Ecológica y Deportes, volvió a poner en valor el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la discapacidad «Acogemos y participaremos de una carrera con arraigo y trayectoria en nuestra ciudad que, desde hace 8 años, vuelve a ser referente como evento que mezcla solidaridad y deporte. Una carrera que es vital para muchos sevillanos y sevillanas».

CORRIENDOWN

Corriendown es una carrera solidaria, que nació hace 8 años, a beneficio de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla. Una carrera que nace con el objetivo de recaudar fondos para continuar con el apoyo hacia un futuro de autonomía y calidad para las personas con Síndrome de Down.

Cada año, el Corriendown, se celebra en una fecha próxima al Día Mundial del Síndrome de Down. El Corriendown es una herramienta muy potente, sirviendo de altavoz para mostrar que la verdadera inclusión es posible. Una carrera de 5kms, celebrada en el Parque del Alamillo, Sevilla, en el que lo importante no es llegar, si no disfrutar de un día festivo. Un día para celebrar que la sociedad es diversa.

DOWN SEVILLA

La Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que desarrolla su labor desde el año 1995. Está formada por personas con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y sus familias, así como de otras personas que desean colaborar de manera altruista para la consecución de los fines de la misma.