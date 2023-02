Estoy ayudando a mi padre a intercambiar estampas de #holycards en una web de productos de segunda mano y anonadada me hallo.

La gente me ofrece dinero, me preguntan qué quiero a cambio de tal o cuál número y un señor de Salamanca me implora que le haga un envío 😳 pic.twitter.com/dV7Ob9oFCp