Este martes se supo que la denuncia que la actriz María León interpuso a la Policía Local de Sevilla por un posible arresto ilegal que se produjo el pasado día 1 de octubre ha quedado archivada por el juzgado de Instrucción 18 de Sevilla.

Ante esta situación, la actriz no ha tardado en pronunciarse. En un Tweet publicado a primera hora de este miércoles, María comunica que «He sabido por los medios de comunicación que provisionalmente se ha sobreseído mi denuncia. Esta misma semana quedará presentado un recurso».

«Una estrategia defensiva no amparable»

Según adelantó Abc, la jueza instructora ha calificado la denuncia que interpuso la actriz sevillana como «una estrategia defensiva no amparable» y ha indicado que no ninguna prueba de delito de detención ilegal, de lesiones o contra la integridad moral, tal como señaló María León en su denuncia. Esto no se aprecia, según la jueza, en los dos vídeos que se han presentado además de el audio y el relato de los acontecimientos presentados por la actriz.

Además, el citado auto amplía la investigación a los amigos de María León, presuntamente por ayudarla a escapar de la Policía, y cita a tres de ellos a declarar en el mes de febrero. No obstante, este escrito jurídico puede recurrirse.

María León se pronunció a través de redes sociales en un comunicado en el que negaba «haber agredido a nadie» y denunciaba haber sido «víctima de un abuso policial». La actriz entonces confirmó que el caso estaba en manos de sus abogados y que ponía su confianza en la justicia.