La denuncia que interpuso la actriz María León a la Policía Local de Sevilla por una posible detención ilegal tras su arresto del día 1 de octubre ha quedado archivada por el juzgado de Instrucción 18 de Sevilla.

Según ha adelantado Abc, la jueza instructora ha calificado la denuncia que interpuso la actriz sevillana como «una estrategia defensiva no amparable» y ha indicado que no ninguna prueba de delito de detención ilegal, de lesiones o contra la integridad moral, tal como señaló María León en su denuncia. Esto no se aprecia, según la jueza, en los dos vídeos que se han presentado además de el audio y el relato de los acontecimientos presentados por la actriz.

Además, el citado auto amplía la investigación a los amigos de María León, presuntamente por ayudarla a escapar de la Policía, y cita a tres de ellos a declarar en el mes de febrero. No obstante, este escrito jurídico puede recurrirse.

María León se pronunció a través de redes sociales en un comunicado en el que negaba «haber agredido a nadie» y denunciaba haber sido «víctima de un abuso policial». La actriz entonces confirmó que el caso estaba en manos de sus abogados y que ponía su confianza en la justicia.

La detención de María León del 1 de octubre

Los sucesos que derivaron en la detención de María León se produjeron el pasado 1 de octubre alrededor de las 05:00 horas, cuando la Policía Local recibió un aviso de un ciclista que circulaba con una copa en la mano con síntomas claros de embriaguez, resultado un peligro para la circulación. Los agentes, tras interceptar a esta persona, le realizaron la correspondiente prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo que duplicaba la tasa máxima permitida.

En ese momento, un grupo de personas que pasaba por la zona, y en el que iba María León, se acercó a los agentes y comenzó a increparles y a incriminarles la intervención, según fuentes policiales. Las mismas fuentes aseguraron que la actriz sacó el móvil y comenzó a grabar a los agentes de Policía Local.

En el auto de sobreseimiento adelantado por el ABC, la jueza sostiene que no se la arrestó por no llevar el DNI encima, sino por escapar del coche policial recibir el auxilio de un grupo de personas. El auto abunda que que la actriz presuntamente golpeó a una agente de policía y trató de escapar dos veces.