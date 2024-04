Un artículo publicado en la revista «Nature» por un equipo internacional de 279 científicos, dirigido desde Royal Botanic Gardens, Kew (Reino Unido) y entre los que figuran investigadores de la Universidad de Sevilla (US), aborda los conocimientos más actualizados sobre el árbol de la vida de las plantas con flores. Utilizando 1.800 millones de letras de código genético de más de 9.500 especies que cubren casi 8.000 géneros conocidos de plantas con flores (aproximadamente el 60%), «este increíble logro arroja nueva luz sobre la historia evolutiva de las plantas con flores y su ascenso hasta el dominio ecológico en la Tierra».

Los autores del estudio creen que los datos ayudarán en futuros intentos de identificar nuevas especies, refinar la clasificación de las plantas, descubrir nuevos compuestos medicinales y conservar las plantas frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ha explicado la US en una nota de prensa. El mayor hito para la ciencia vegetal, en el que participaron 138 organizaciones a nivel internacional, se basó en quince veces más datos que cualquier estudio comparable realizado previamente sobre el árbol de la vida de las plantas con flores. Entre las especies secuenciadas para este estudio, a más de 800 nunca antes se les había secuenciado el ADN.

Significado del descubrimiento

La enorme cantidad de datos desvelados por esta investigación, que un solo ordenador tardaría 18 años en procesar, es un gran paso hacia la construcción de un árbol de la vida para las 330.000 especies conocidas de plantas con flores, una empresa enorme de la Iniciativa Árbol de la Vida de Kew.

El árbol de la vida de plantas con flores, al igual que el árbol genealógico, permite comprender cómo se relacionan las diferentes especies entre sí. El árbol de la vida se descubre comparando secuencias de ADN entre diferentes especies para identificar cambios (mutaciones) que se acumulan con el tiempo como un registro fósil molecular. La comprensión del árbol de la vida está mejorando rápidamente junto con los avances en la tecnología de secuenciación del ADN. Para este estudio, se desarrollaron nuevas técnicas genómicas para capturar magnéticamente cientos de genes y cientos de miles de letras de código genético de cada muestra, órdenes de magnitud que superan los métodos anteriores.

«Montar un árbol de la vida de esta extensión habría sido imposible sin la colaboración entre socios de todo el mundo», ha reconocido la US en su comunicado. En total, 279 autores participaron en la investigación, representando muchas nacionalidades diferentes de 138 organizaciones en 27 países. Los colaboradores internacionales también compartieron su experiencia botánica única, así como muchas muestras de plantas preciosas de todo el mundo que no podrían obtenerse sin su ayuda siendo muy enriquecedor para los investigadores de la US. La naturaleza integral del árbol es en gran medida el resultado de esta maravillosa asociación.