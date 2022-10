La salud mental es un tema que siempre está de actualidad y al que cada vez se le ha ido dando más importancia, importancia que merece. El que a una persona le vaya aparentemente bien no quiere decir que sea realmente feliz, muchas personas de éxito son pruebas de ellos, famosos que «lo tienen todo» pero en el fondo son personas que viven atormentadas.

Un ejemplo reciente es Tamara, la cantante sevillana de La Macarena, que hace cosa de un mes reveló en un directo que hizo a través de su cuenta de Instagram que hace unos tres años sufrió depresión.

Tamara comentaba a sus fans en el directo que la depresión llegó seis meses después de dar a luz a su cuarto hijo y no escondía que «fueron unos años complicados». Como cualquier persona que sufre esta enfermedad, la cantante comentaba que las personas cercanas y la familia son un pilar fundamental, pero sobre todo lo que a ella le ayudó fue tener fuerza de voluntad.

Una mañana se levantó y se dijo a sí misma que ya no quería tomar más medicamentos, que iba a salir de ahí, y lo logró. La cantante no deja de mencionar que la ayuda profesional también fue fundamental. «Se puede salir» le decía a sus fans, a los que con sus palabras esperaba ayudar e inspirar, porque no importa cuan famoso o exitosos seas, la depresión puede aparecer en cualquier momento.

La Salud Mental y la depresión en Andalucía

En el año 2020, la depresión fue la principal causa de los suicidios en Andalucía, ese año se produjeron casi 800 en la comunidad autónoma. «El problema de Salud Mental, en relación con la conducta suicida, es un problema de gran impacto y que continúa incrementándose en estos años de forma muy importante, consecuencia del periodo de pandemia», según manifestaba el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Fernando Ayuso.

Hace unos días se convocaron manifestaciones en varias provincias de Andalucía para reclamar acciones urgentes e inversión pública en salud. El último presupuesto del Estado destina tan solo 100 millones de euros en un plan de 4 años, un total de dos euros por español que indica la falta de psicólogos, psiquiatras y recursos sanitarios relativos a la salud mental. Actualmente se estima que hay seis psicólogos y once psiquiatras por cada 100.000 habitantes.