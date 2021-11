La Universidad de Sevilla ha celebrado la final del Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+), que en esta edición ha batido récord de participación con 1127 concursantes de 84 centros de Secundaria y Bachillerato. El ganador de la categoría de alumnos de ESO, el estudiante Pablo Troyano Plata (IES Vicente Aleixandre), ha obtenido una puntuación perfecta (100), y el primer puesto en la categoría de Bachillerato ha sido para Alfredo Almazán Valverde (CDP Buen Pastor) con 92 puntos sobre 100.

Todos los premiados han recibido una bolsa con regalos cortesía de la Facultad de Matemáticas de la US, Vicerrectorado de Estudiantes y de Proyección Institucional e Internacionalización, la Editorial de la US, y de las empresas patrocinadoras Intermatia y Endesa. Además, a los 3 ganadores de cada modalidad se les ha obsequiado con una camiseta especial (con motivos matemáticos) cedida por ByRybosoma y Archimedes’Tub.

El alumno ganador de bachillerato ha recibido además el «VI Premio Profesor Antonio Aranda Plata», consistente en una placa conmemorativa cedida por el Vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización de la US.

La iniciativa

Con este concurso, organizado en colaboración con las sociedades de matemáticas Thales y RSME, se pretende iniciar cada año escolar una serie de actividades divulgativas encaminadas a estimular el gusto por las Matemáticas, y por la Ciencia, en general, entre los alumnos preuniversitarios.

La detección y el fomento del talento matemático también es una prioridad del CO+, puesto que a los alumnos ganadores se les ofrecen actividades semanales en la Universidad de Sevilla para el desarrollo de sus potencialidades matemáticas, a cargo del profesorado y alumnado universitario. A partir de aquí se llevan a cabo otros concursos y olimpiadas matemáticas, de más amplio ámbito, que culminan en la Olimpiada Matemática Internacional.

Concretamente, el CO+ es el concurso que abre las competiciones matemáticas de los niveles 3º, 4º de ESO y Bachillerato. A partir de ahí, en la Facultad de Matemáticas de la US se imparten talleres de preparación de problemas a los alumnos mejor clasificados en el CO+, que competirán en la Olimpiada Matemática Española (fase local, andaluza y nacional) e Internacionales.

