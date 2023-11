Pub es la versión corta de Public House o Alehouse. Ambas se definen como un establecimiento para hospedarse, beber, comer y entretenerse con música y juego populares.

Cada pub se identifica con una imagen muy concreta y un nombre referido a animales u objetos, más tarde con su máxima difusión en la época victoriana, con nombres de personajes o títulos de la realeza. En las naciones constituyentes abogan por un nombre en lengua celta o regional.

Ejemplos de nombres de pubs: Red Lion, Lamb and Flag, The Whistle and Pig, King’s Head, Elgin… Elgin significa blanco en algunas versiones de las lenguas celtas.

Hay nombres muy curiosos de pubs, como The Prince Bonaparte, el joven hijo de Napoleón que murió batallando por el Imperio británico en África. Y sin duda, los esperpénticos y estrambóticos, porque ser británico es virar del tradicionalismo puro a la versión más llamativa como los siguientes nombres:

The Camel & Artichoke, The Q Inn, The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn, The Bucket of Blood, The Pyrotechnists Arms, Poosie Nansie’s…

Uno de los pubs más antiguos se encuentra en Nottingham y se llama Ye Olde trip to Jerusalem. Dicen que su origen data de 1189, pero la parte más antigua del edificio es de 1650. En el nombre aparece Ye, que era usado como You en plural, Olde, el modo arcaico de Old y la referencia directa a las cruzadas así como la gran relación de la ciudad con ellas, Ricardo de Corazón de León y Robin Hood.

No hay pub que deje de presumir de tener más de una centena de inviernos en funcionamiento. Sean comprensivos y sonrían ante la inocencia de las mentiras británicas, siempre ganan e inventan todo. Son varias las localidades que compiten por tener el pub más viejo y en funcionamiento de toda Inglaterra. St Albans, Bolton y Nottingham están a la cabeza, aunque los establecimientos no obtienen los requisitos mínimos de ser así.

Volvemos al primitivo cartel publicitario que ahora es la huella dactilar de cada pub.

Este aparecía en las antiguas tabernas para poder ser reconocidos por sus clientes que durante generaciones eran analfabetos de las letras y sabios de la naturaleza.

Ale es una cerveza casera, muy popular por todo Reino Unido. Sin embargo, el pub se ha establecido como el nombre común para el establecimiento, rara vez se le denomina Alehouse tal cual.

Ye Olde Fighting Cocks, St Albans, Hertfordshire

Aunque el concepto de taberna como lugar equiparable al pub data del Imperio Romano, el significado actual surge en el siglo XIX, cuando la bonanza del expolio sobre las colonias de la época victoriana atrajo a transportistas y trabajadores a las distintas urbes británicas, y con ello la necesidad de hospedarlos y darles de comer.

A día de hoy, el pub depende del propietario. Hay cadenas de pubs que se extienden a lo largo del estado británico cuyos precios son bastante más asequibles al bolsillo, aunque la calidad de sus productos es paupérrima y sus ales son refrescos alcoholizados con sabores.

White Hart Inn, Drury Lane, London

Además está la opción del pub que se centra en el brunch (almuerzo) del fin de semana, el Shepherd ‘s Pie es la estrella y los Sunday Roast, siempre con eventos deportivos tales como football, rugby y croquet de fondo. Estos suelen tener un precio alto y una mínima calidad para lo que una persona mediterránea considera adecuado, aunque su atmósfera recoge con más infinidad de detalles lo que un turista puede esperar de un pub. Incluso sonaquellos cuya decoración te transporta a un páramo de la profunda campiña inglesa, en una aldea perdida y sólo el claxon de los vehículos te despiertan de esa efímera imagen mental. Mesas y sillas robustas de madera con una estética que imita a los buenos carpinteros, espejos en los lugares idóneos para no perder detalle de ningún cliente y una cantidad de ales que ocupan un metro de barra.

La gran lucha que tienen los pubs ahora contra el desarraigo y la excesiva afluencia de turistas es similar a la del bar de la esquina andaluz, donde el desayuno sigue siendo como siempre y los dueños son una familia. Idéntico a la taberna céntrica de Sevilla que tiene que competir en desigualdad de condiciones con multinacionales que agasajan al politicucho de turno. Los pubs son el epicentro de la cultura popular en un país que lleva comiendo bandera y patriotismo rancio desde la IIGM. En muchos de ellos las primeras bandas de música daban conciertos después de los partidos de la trinidad inglesa: Football, Rugby y Cricket.

Ye Olde Trip to Jerusalem, Nottingham.

En las zonas rurales y algunas poblaciones menores siguen conservando ese aire de antaño de centro social y punto de reunión de vecinos. Todavía en Londres encuentras pubs orientados a Irlanda, que eran centro de emigrantes y resistencia norteña. Aún el pub es el primer lugar de ocio de mucha gente, esperemos que la inflación no sea quien acabe con ellos en el sentido popular, pues ya hubo una aventura de abrir pubs por una famosa empresa sureña americana de pollo frito, por suerte no cuajó.

Ye Olde Man & Scythe, Bolton, Lancashire.

Si vienes a Reino Unido, dedica un tiempo a buscar un buen pub para disfrutarlo de verdad y así vivirás una experiencia inolvidable. Evita los pubs mcdonaldlizados.