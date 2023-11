¿Cómo es un día hablando y viviendo la lengua inglesa? Parece una xuminá pero no lo es.

Imagínate que desde que sales a la calle, tu cabeza cambia la manera de pensar.

La vida de un emigrante o expatriado, como les gusta por estas lindes llamar a los suyos, está plena de onomatopeyas y sonidos ininteligibles, los cuales se van traduciendo en palabras y exabruptos.

Encima, si añades detalles como, el sentido del transporte, el giro de la cabeza para cruzar un paso de peatones, el estilo de los edificios, el olor de las cafeterías que no es para nada el que uno solía disfrutar. Y, sobre todo, el carácter de la gente hacia el prójimo. Ahí ves una carencia que ni por asomo es comparable a los centros históricos minados de turistas de Málaga, Granada y Sevilla.

Cuando vas caminando por la calle y escuchas la radio es diferente. No digo que tenga mejor calidad, que viendo el panorama ibérico es muy fácil, pero aquí tampoco están para tirar cohetes.

Fallen asleep on the night tube/bus and woken up at the last stop.

Para quienes han crecido escuchando programas de música, que tiene su broma diaria, notan gran diferencia con los nativos en inglés. El estilo de música puede ser similar, ya que el rock & roll, reggae, flamenco, jazz, reggaeton son expresiones nacionales de países que han sido internacionalizados y asumidos por otros para uso y disfrute. El primero es estadounidense, el segundo jamaiquino, el tercero andaluz y el cuarto puertoriqueno.

Todo suena diferente y no suena a flamenco como cantaba Triana Pura.

Luego, se extraña con nostalgia de la mala. El acto del café. Llegar a cualquier parte y tener un bar/café donde disfrutar de un café solo, cortado o un manchado, donde el cacareo de fondo hace de banda sonora, de preámbulo de las horas de trabajo, la cita en el ambulatorio o a donde uno fuera a realizar sus mandados diarios.

Los ambulatorios son asambleas populares de quejas de la ciudadanía. El General Practitioner GP es otra modalidad. Ahora, privatizada con dinero publico: Asi como les gustan a ellos. Son lugares desangelados donde es más fácil que te toque el euromillón que te atienda un médico.

Never dared to stand on the left side of an escalator.

Y seguimos con el transporte. La bienvenida es una sonrisa y Good morning, si tu te aventuraste a soltarlo antes de subirte. El estrés, el tráfico congestionado, los malos modos de aquellos que se quejan de los supuestos malos modos de otras personas solo por su edad o procedencia, la agresividad, la falta de empatía hacia la prójima, incluso si son veteranos de la vida. Todo genera un cúmulo que agudiza la mala cara de un conductor de autobuses. ¿Quién les puede culpar por ello?

Ya ocupando un asiento en la segunda planta del autobús, a mi juicio es un regalo para desconectar antes de llegar al trabajo y disfrutar de las ciudades. Obvio que muchas ciudades están reventando su patrimonio por horrendos edificios y la culpa es la malversación y el oscurantismo de las tramas urbanísticas, porque siempre queremos otorgar la capacidad de resolver estos asuntos a quienes son los culpables. Y por favor, no me hablen de A y B cuando en el municipalismo tenemos hasta la Z., seamos consecuentes con la cobardía y complejo de avestruz, cito por ejemplo la avenida de La Palmera en Sevilla, calle San Jacinto en Triana, Alameda… O mi querida y frankestina Dos Hermanas. Oh, dioses de templos de Orippo ¿qué veían y qué ven desde las alturas ahora?

La segunda planta de un autobús es un regalo panorámico y las escalerillas siempre vienen bien usarlas y uno se adapta.

Considered £6 to be a ‘cheap pint’.

Ese es el secreto de la vida en inglés, adaptarse. Nada es lo que era y siempre será distinto al día anterior. Palabras nuevas, expresiones diferentes, significados descubiertos a lo largo del tiempo de expresiones sin sentidos. Os invito a curiosear las expresiones hechas en inglés.

Otro de los mejores momentos dentro de la vida urbana en inglés es la gente que pide dinero para ONG o negocios donde se venden cosas: me refiero a todo lo que no sirve para ningún acto vital y nos volvemos locos por obtenerlo. Si ven que tu apariencia no coincide con lo que ellos consideran que les pueda servir te huyen antes que te puedas percatar. Siempre me ha dado mucha risa(ironía) observar este tipo de comportamiento racista y clasista por parte de la propia clase popular.

¿Podemos ser tan obtusos e ignorantes? Y luego nos asombramos del judio que es nazi o el iberico que es fascista.

Never incorrectly pronounced ‘Marylebone‘, ‘Southwark’, or ‘Ruislip’.

La vida en inglés ha sido preparada para que la aceptemos desde la escuela, donde nos dan la tabarra con el inglés, pero la realidad es que es un espejismo y un postureo de la enseñanza, porque la realidad es muy diferente.

La vida en inglés es la tragedia y desventaja de personas en otros países donde pueden salir a flote en condiciones ligeramente favorables que las de su lugar de origen.

La vida en inglés es un regalo cuando tienes la opción de elegir. Y eso significa poder irte cuando quieras. Y esa realidad no concuerda con las 50.000 almas andaluzas del Reino Unido.

La vida en inglés es una ventaja a lo largo de la vida porque te ubica en la realidad, pero no todo el mundo es valiente para mirarla a los ojos. Y los cobardes se ocultan tras las banderas y el terraplanismo ideológico.

Found your way through Bank station without taking a wrong turn.– secretldn.com

La vida en inglés es una joya cuando se suma a otras lenguas, entonces tus múltiples “yo» disfrutan de mil realidades coetáneas.

Yo sueno a flamenco, bailó reggae, yo escucho rock & roll, yo protesto con reggaeton…