Según la RAE la palabra cultura procede del latín cultūra. Su primera acepción es «cultivo» entendiéndose como la acción de desarrollar y crecer. La segunda, es «conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico». La tercera y penúltima es «conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social». Y por último, ya en desuso se refiere a los ritos religiosos.

Culture, behaviour peculiar to Homo sapiens , together with material objects used as an integral part of this behaviour.

Todas ellas son bastante populares y creo que poco hay que añadir. Sin embargo, es la primera vez en la historia que un gran porcentaje de la sociedad ha sido capaz de adquirir una gran cantidad de conocimientos reflejados en títulos de diferente índole. Nunca ha sido tanta la masificación y el alcance de la educación a tantos espectros de las sociedades occidentales.

No obstante, somos espectadores de un espectacular delirio, buena parte de esa ciudadanía que es capaz de leer y escribir ha perdido la curiosidad por saber, aprender, y además, castiga a la otra parte de la ciudadanía que lo hace. Las redes sociales están llenas de embustes pero su éxito directo radica en su expansión al ser compartidas. ¿Te crees todo lo que te diga un troll?

Troll: someone who leaves an intentionally annoying or offensive message on the internet, in order to upset someone or to get attention or cause trouble.