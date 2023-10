Poco hemos aprendido de la historia, sí nuestra historia como humanidad. Las administraciones gastan millones en propaganda para contarnos su verdad que, por supuesto, falta a muchas otras verdades y le sobran mentiras.

Dependiendo del sitio al que te dirijas, encontrarás diferentes creadores de un mismo producto y siempre los primerísimos en hacer no sé qué cosa y desde hace tanto tiempo. Y para redondear la fractura social de tanta estupidez hecha sacrilegio, nos bombardean desde las redes sociales y los medios occidentales para hacernos conscientes de que lo que en un sitio es resistencia hacia un invasor, en el otro es lo contrario. En conclusión, simplificar en buenos y malos.

Occidente o lo que es lo mismo EEUU y sus protectorados militares, la UE, Australia, Japón, Reino Unido, Canadá…son los buenos, siempre que todo lo que se proponga no vaya en contra del interés particular y muy específico de quienes controlan EEUU.

Sin embargo, sólo hay un país a quien EEUU obedece, es el Estado de Israel.

¿Por qué? Con sencillez se puede responder. El poder del mundo hebreo en EEUU es tan alto y fuerte que es capaz de redirigir su política internacional-imperial. No hay otro estamento político apartidista equiparable.

Una de las consecuencias que veremos es la orientación del foco de atención hacia Gaza y la pérdida de interés por Ucrania, donde el frente está estancado, la guerra de trinchera infinita parece haberse establecido y las sanciones a Rusia no tienen el efecto soñado. Eso sí, ahora Rusia mira hacia Asia como nunca: acuerdos comerciales, eventos deportivos, turismo, tecnología…

Rachel Riley witnesses people ‘celebrating’ in London after the Hamas attack on Israel.

Gaza es de hecho una prisión gigantesca al aire libre con dos millones de personas de las cuales la mitad son infantes. Una densidad poblacional mayor que Manhattan o Londres. Por lo tanto, cada bomba que cae acaba matando a un niño.

Gaza no es el estado palestino. No tiene control de sus mares ni de sus fronteras terrestres o aéreas. La Autoridad Nacional Palestina, que no controla de facto Cisjordania tampoco, fue derrotada en Gaza y expulsada de allí.

Gaza es la rabia de vivir con la ocupación y la muerte cada día, lo que solo alimenta una espiral que no lleva a ningún lado, excepto a la muerte y la ruina de vidas inocentes de un lado y otro.

The Countdown presenter says people were dancing in the streets and flying Palestinian flags from cars

¿Qué va a pasar ahora? Todo indica que van a destruir o expulsar a los palestinos de Gaza hacia Egipto. Los Apartheidistas de Israel, quienes llevan limando la democracia en Israel, han obtenido su excusa con los ataques de Hamas a civiles.

¿Qué va hacer Occidente? Sus gobiernos mandarán bombas para aniquilar Gaza y sus gentes harán manifestaciones en las calles que nunca serán lo suficientemente fuertes para torcer a un gobierno. En definitiva, el choque entre un tren y una bicicleta desde hace un siglo, que ahora se va intensificar y que reducirá más territorio para los palestinos.

Waving a Palestinian flag or singing a chant advocating freedom for Arabs in the region may be a criminal offence.- Suella Braverman, Home Secretary.

Me ha sorprendido cómo los medios occidentales llaman a los palestinos gazatíes, como si al omitir su nacionalidad aliviaran su culpabilidad al ser un actor secundario activo. La disculpa es que Gaza está controlada por Hamás y se merecen todo lo que les venga por sus atrocidades en los días previos. Me sorprende la facilidad con la que nos olvidamos de las causas que generaron estas consecuencias. Es más compatible una paz con unas consecuencias que no van a gustar a nadie en su totalidad, que una guerra abierta con el único final de muertes, más muertes y más refugiados.

En London, hubo celebraciones en cuanto las noticias de los ataques fueron conocidas. Un apoyo testimonial de algunas personas con sus coches gritando y vociferando mientras enarbolaban la bandera palestina. Estoy segurísimo de que cada uno de ellos sabía de las consecuencias fatales venideras, como les está ocurriendo a muchos de sus paisanos. ¿Qué sentido tenía dicha celebración?

¿Desesperación?¿Devolver aunque sea una? No he sufrido lo que un palestino para conocerlo.

La comunidad de Israel es enorme en Londres y tiene una fácil localización. La comunidad palestina está más sumergida en las comunidades musulmanas.

Suella Braverman la Ministra del Interior Home Secretary ha equiparado la simbología palestina con la nazi y ha pedido a la Met Police requisar y prohibir su exhibición callejera. Otro gesto más que indica quiénes son los buenos y malos y qué fácil le dan bombas a unos nazis que se visten de nazis, hacen cosas de nazis y además siempre hay una razón adecuada para regalarle armas y bombas. Y al mismo tiempo, se simplifica todo lo palestino con terrorismo. ¡No es justo! ¡No es verdad! Y siempre criminalizan a los más débiles.

¿Cuál es la solución al conflicto?

La idea de los dos estados parece una quimera y más ahora.

Gaza va ser aniquilada y vaciada de palestinos que serán forzados a huir. Y Cisjordania está siendo sumergida por miles de Kibutz. No tiene pinta de solucionarse, más bien están esperando la muerte de Palestina.

¿Tanta muerte para qué?

Cuando dejaremos de ser un nido de ratas en este malherido planeta.