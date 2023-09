Este domingo la pelota rueda y bota en Manila, República de Filipinas.

La final será jugada por los equipos de Alemania y Serbia, el primero viene de ganar al equipo estadounidense como también hizo Lituania. Ya quedan lejos esos partidos donde barrían al resto, al menos desde la segunda ronda de la competición.

De todos ellos Serbia ha sido y sigue siendo el talento del baloncesto Europeo desde xiquetitô. La forma en la que se produjo la disolución de la URSS y la desmembración de Yugoslavia ha causado más problemas que soluciones, también afectó a su baloncesto. La URSS dio paso a Rusia que no tiene su mismo nivel; en cambio, Lituania, una de las antiguas repúblicas, es la que más veces ha conseguido estar en el podio desde 1992. Sin embargo, Serbia siempre se ha mantenido como Yugoslavia, Serbia y Montenegro, ahora como república unitaria y con Kosovo de aquella manera. Ellos mantienen el nivel.

¿Y dónde está Reino Unido o Gran Bretaña, quizás Inglaterra?

Si eres de las personas que aún no lo saben, el deporte en el Reino Unido es muy plural en su representación y no se rompen las vestiduras como en el estado ibérico español. Nadie llora, rompe o ataca a nadie por querer representar a su país constituyente, territorio autónomo y estado. Ahora, el foco está en el baloncesto menos en Inglaterra donde poco importa.

Hay una fecha en el calendario del baloncesto británico fundamental, el 30 de septiembre de 2016, se produjo la desactivación de Inglaterra, Escocia y Galés como equipos independientes en FIBA (Federación de Baloncesto Internacional Asociado).

Sus actuaciones nunca fueron muy brillantes, tanto de Inglaterra como Escocia. Algún torneo jugado en las décadas de los 50 y 60, principalmente Eurobasket; sin mayor gloria para el público británico.

Desde septiembre del 16, al igual que en los Juegos Olímpicos de London en 2012 el equipo es Gran Bretaña. El movimiento Brexiteer y los grupos en contra de la independencia de Escocia alentaron de mil y una maneras este acuerdo basado en el poco éxito deportivo, más tarde intentaron implementarlo en el resto de deportes como el balompié, al que les urge por su popularidad.

En la única competencia donde el baloncesto sigue participando por separado es en los Juegos de la Comunidad. En esta modalidad solo ha sido incluido en 2006 y 2018, fueron celebrados en Australia cuyo equipo ha barrido al resto de las selecciones, incluso mandando un equipo B y juvenil como Nathan Sobey quien más tarde ganaría la medalla de bronce en Tokio 2020. Sin embargo, ha sido reemplazado por la modalidad 3×3 para equiparar el nivel de todos los participantes. Y qué casualidad en la edición de Birmingham 2022, Inglaterra obtuvo el oro en masculino y plata en femenino.

La única liga profesional de baloncesto es la British Basketball League y su copa doméstica British Trophy que distribuye las cuotas para los torneos europeos.

Como buen torneo anglosajón americanizado pertenece a franquicias, de las cuales 9 son inglesas y una escocesa, al puro estilo NBA.

El segundo escalafón de la pirámide son los campeonatos nacionales de Escocia e Inglaterra y el recién creado Galés, de carácter semiprofesional y de aficionados, presente en varias divisiones, con sus ascensos y descensos correspondientes.

El baloncesto fue un deporte inventado por el canadiense y estadounidense James Naismith, un profesor de Educación Física de la institución ultraconservadora anglicana YMCA, Young Men’s Christian Association. Sí, la misma de la canción del grupo Village People que es una sátira a dicha organización y cuya coreografía es tan popular. Este profesor lo desarrolló entre sus alumnos en Springfield College en Massachusetts,USA.

Al poco tiempo se popularizó entre las diferentes escuelas que tiene YMCA en Canadá y de ahí al resto del Imperio británico.

Por desgracia, en Inglaterra cada deporte está muy arraigado a su propia clase social: el balompié, trabajadora; el rugby, media empresarial; el cricket, clase aristocrática.

La falta de apoyo económico nunca ha permitido una expansión del baloncesto. Para mayor desapego, la población caribeña lo asumió como propio, al igual que la población negra estadounidense y esa fue la gota que colmó el vaso para una sociedad muy clasista que se resiste a mirar a todas las personas a los ojos.

La sociedad inglesa está muy orgullosa de inventar, desarrollar y popularizar deportes para dar la bienvenida a los que consideran extranjeros y de distintas razas.

Gracias a los Juegos Olímpicos de 2012, el baloncesto dió un salto de profesionalidad, pero aún no está a la altura de selecciones europeas potentes.

Una lástima que no apuesten por un deporte donde tienen una cantera casi infinita.

Un pensamiento en alto: cada inversión en baloncesto sirve para vaciar las bandas callejeras, esas que tantas vidas a cuchilladas se llevan cada año en London. A lo mejor, más balones por navajas y más canchas en vez de locales vacíos.

Para terminar, Manila es la capital mundial del baloncesto por un día.