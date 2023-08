Hay días que uno piensa qué elección haría: la pastilla de Morfeo azul o la roja en la película de Matrix.

A simple vista parece una decisión fácil. Uno hincha el pecho de aire como un gallo de pelea, asume los hechos de una vida en la faz de la Tierra en esta Era del Antropoceno como nominó Paul Crutzen en el 2000, premio Nobel de Química en 1995, por su trabajo en la formación y descomposición de la capa de Ozono. O asume que el dedo es el objetivo de la persona que señala la Luna y ahí se enroca como movimiento de ajedrez.

En realidad, ninguna opción es garante de comodidad o tranquilidad, ya que ambas son superfluas y tu bienestar será dado por motivos ajenos a tu voluntad o tus decisiones, como ha comprobado la ciudadanía andaluza en lo poco que llevamos de siglo: autoproclamación de la crisis financiera, la pandemia de Covid-19, guerras en el norte de África y en el este de Europa y migraciones masivas por las consecuencias del cambio climático. En las macrodecisiones no tenemos voz y mucho menos voto.

Sin embargo, en las microdecisiones podemos dar un giro de 180° al mundo, hacer que amanezca de repente para un grupo de personas que viven en una eterna noche de pesadillas con un sencillo gesto, una colecta, una mano al vecino que se muda desde el otro lado del orbe, una conversación detenida con una vecina viuda que vive sola, ofrecer el codo para cruzar la calle a quién lo necesite…son caricias sociales, abrazos colectivos y una entrañable hogarización de la jungla de cemento a la cual llamamos ciudad. La resistencia siempre es un grupo consciente ante un sicario que comanda un ejército de alelados.

Entonces, ¿casualidad o causalidad?

Esta semana hemos conocido que su anglicana majestad se ha subido el salario un 45% para reformar sus reales palacios. Para aclarar, hablamos de la cuantía que recibe del gobierno británico. Hay quién se atreve a pensar e incluso a decir en voz alta: ¿Y por qué no lo paga con lo que ya tiene? Un poquito de por favor social.

Otras atrevidas mentes reclaman: ¿Y si votamos?

Y luego ocurre la censura del ninguneo. La noticia es efímera y los acontecimientos mundiales desvían la atención del rey abuelo.

Otro quien nadie ha votado, excepto los afiliados de su partido, pero es Prime Minister es el honorable Sunak. Un tipo cómico al mismo nivel que cínico, como sus hechos lo reafirman. Ha sido reportado por Greenpeace que la empresa familiar del Prime Minister había firmado un acuerdo comercial con BP (British Petroleum) por valor de 1000 millones de dólares americanos, a la par del euro y una chispita menos de libras, para explotar pozos en el Mar del Norte, en las aguas escocesas. Y ahora, nuestro querido Prime Minister ha autorizado la apertura de nuevas licencias para explotaciones. Por cierto, a este si se le puede votar para reelegir o quizás relanzarlo pero a la Luna.

Rough sleeping has risen by 30% in the past year in the UK and the highest numbers are to be found in the London borough of Westminster.’The Guardian.