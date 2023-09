Este verano se han conmemorado en el Carnaval de Notting Hill los tres tercios de siglo de las primeras personas traídas a Reino Unido para reparar el país de los efectos de la II Guerra Mundial.

Este puente festivo en Inglaterra es la fecha habitual para celebrar el famoso carnaval de Notting Hill. Entre uno y tres millones de asistentes según las fuentes, en definitiva mucha gente.

165 arrests on Monday for a range of offenses.

Los días previos parece que el vecindario está esperando a los cuatros jinetes del Apocalipsis. En primer lugar, las casas de planta subterránea con acceso desde la calle y planta baja colocan paneles gruesos de madera que clausuran la vista hacia ellos. Y creedme, quien no los coloca se arrepiente como nunca. Los negocios familiares, por razones obvias, convierten su fuente de ingreso en un búnker como una fortaleza medieval la cual es sellada el viernes tarde y no deja paso ni a un rayo de luz. Las cadenas de supermercados optan por el cierre del negocio y cubrir las cristaleras con más madera. En lo referido a cubrir, no hablo de un panel de papelería comprado para un trabajo escolar, son paredes laterales con las que puedes construir una cabaña resistente en mitad de Siberia. Y para concluir, los artistas callejeros decoran los tablones en un pis pas.

La contradicción está presente en el Carnaval desde el primer segundo. Una parte del vecindario suele exiliarse en esa fecha. Otras optan por participar en los grupos musicales como Steel Bands y hermandades que participan con su camión, bailando con el traje temático seleccionado. También encontramos a los pasivos, que se unen desde su puerta o ventana, pero sólo se desplazan en las zonas aledañas a su casa. Los activos ponen a disposición su cuarto de baño por un módico precio o su negocio de comidas y/o bebidas dentro del patio delantero de entrada comunitario.

Todo un batiburrillo de personas festejando y dando una alegría al cuerpo, en unas calles con edificios que parecen Palestina desde el 1 de enero al 31 de diciembre desde 1948.

Llámenme loco, pero este carnaval se merece un Sambódromo como Río de Janeiro para que no se desvirtúe su naturaleza, sólo falta voluntad para adecentar todo. Gracias a tanta gente, voluntarias de las hermandades que fomentan el carnaval, se mantiene esa chispa, la alegría y el entusiasmo hipnotizante que menea tu cuerpo con ridiculez, si no eres capaz de seguir las coreografías populares, pero lo cortés no quita lo valiente. Me recuerdan mucho a las ferias andaluzas con sus bailarines todoterreno.

Police said six other men, aged 18, 19, 20, 25, 28 and 40, sustained non-life threatening injuries in separate stabbing incidents throughout Monday evening.

Aunque sean unas jornadas para conmemorar las reivindicaciones de las poblaciones caribeñas y negras, que fueron atacadas y ninguneadas en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, también se ha transformado en un campo de batalla, si tienes la mala fortuna de topar con algunos grupos violentos. Por asomo, unas 500 detenciones entre domingo y lunes, más una quincena de apuñalados.

El fotógrafo Oliver Quartly tomó una foto de un hombre que sacó a lucir un machete más grande que los que cortan la caña de azúcar, en plan Braveheart, entre una la chavalería. Este hecho es identificado como un ataque a la banda de la zona, lo que da pié a una pelea, de este modo pasamos de la algarabía a la estampida. Por desgracia, también ocurre en nuestras ferias pero con otras casuísticas.

A gang of youths, one holding a suspected machete, running down a street dressed in black and wearing balaclavas.-Metro.

¿Merece la pena ir al Carnaval de Notting Hill?

Sin duda. Es un evento muy interesante por su origen. Al igual que nuestras ferias se han apropiado de su historia y se ha manipulado para otorgarle su paternidad a lo primero que les encajaba, transformándolo en un producto para masas. Aún así, es muy recomendable su disfrute siendo el domingo el día más apropiado para los primerizos. Hay que tener la misma precaución que en un gran evento donde puedes encontrarte cafres, como son los eventos deportivos o conciertos.

Hay cientos de puestos de comida caribeña extraordinarios con su pollo Jerk, su pescado a la brasa y su guiso de cordero con papas entre otros; de bebida, ron caribeño.

No dudéis en bailar en los escenarios estratégicos donde la música caribeña va a sonar de la mano de cantantes de un gran nivel .

Verás miles de banderas de las islas del Caribe portadas por su orgullosa población: Trinidad y Tobago, Jamaica, Antigua, Santa Lucía, Barbados, nuestra querida( la otra) Granada…

Si vienes a London en el último fin de semana de agosto, no dudes en pasarte por este maravilloso carnaval caribeño.