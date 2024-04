Carlos Herrera se presentará como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las próximas elecciones. En su aclaración en el programa «Herrera en COPE» de hoy jueves en la Cadena COPE, el periodista ha anunciado su candidatura oficial para estos comicios. Tras la dimisión de Pedro Rocha, que ha estado al frente de la gestoría durante los últimos siete meses, Carlos Herrera se presenta como candidato para suplir al actual presidente de la junta gestora de la RFEF Rafael del Amo.

«El fútbol es, bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de fe, de radio, de sexo, de pareja, de todo, pero normalmente nunca cambia de equipo. El fútbol somos nosotros y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar», ha dicho el comunicador en su espacio radiofónico. «Miren, yo le he dado muchas vueltas, se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí. Es decir, es decir, que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el fútbol español sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos», ha expresado Carlos Herrera.

Proyectos a realizar

Aunque aún es pronto para presentar un programa de acción, dado que ha anunciado su presentación prematura únicamente en su medio radiofónico, ya ha ofrecido pinceladas de su campo de acción. En estas declaraciones que recoge Europa Press, Carlos ha aclarado que su intención es crear una comisión de transparencia «nada más llegar» si resulta electo. «Hay que desempolvar todos los asuntos oscuros pendientes. Si no, con el tiempo se harán tuyos. Y que quede clara la responsabilidad de cada cual. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré», ha terminado zanjando.

El comunicador Carlos Herrera comenzó su carrera en Radio Sevilla en 1977, para pasar a Radio Mataró. Aunque es licenciado en medicina, nunca se dedicó a esta, sino a la comunicación. En 2004 comenzó en la Cadena COPE con su programa «Herrera en la onda» (más tarde «Herrera en COPE»). Tras pasar por varios espacios radiofónicos, televisivos y alguno en papel, comienza una nueva etapa en su vida profesional.

El revuelo en la RFEF

El 10 de septiembre de 2023, el presidente Luis Rubiales anunció que dejaría libre la vacante de la presidencia en la RFEF cuando finalicen los Juegos Olímpicos de París, que se celebran desde el 26 de julio al uno de agosto. Se marcha tras varias investigaciones de la Guardia Civil por presuntos contratos irregulares, investigación del acuerdo con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España y despidos, suspensiones o investigaciones de empleados federativos que acometieron actos éticamente reprobables o ilegales.

Tendrán que celebrarse dos elecciones. Un informe del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) llama a celebrar votaciones a la presidencia y a renovar la asamblea antes de convocar unas segundas elecciones a la presidencia y para acometer la exigida renovación de la institución que rige el fútbol español. Primero, habrá unas elecciones con la actual asamblea federativa, que elegirán al presidente (6 de mayo), y posteriormente a los Juegos Olímpicos de Paris, tendrá lugar los segundos comicios que determinarán al nuevo presidente para los posteriores cuatro años venideros.