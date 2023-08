La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, ha recibido el alta hospitalaria tras ser ingresada la pasada tarde del miércoles por una crisis de ansiedad. Béjar salió del hospital Santa Ana de Motril alrededor de las 23:30 horas de este miércoles acompañada de su hijo y tras encontrarse en buenas condiciones tras recibir el tratamiento médico. La madre de rubiales sufre una enfermedad crónica que se ha agravado por los ya cuatro días que lleva en huelga de hambre.

Béjar tuvo que abandonar la parroquia en la que se encontraba atrincherada desde el 27 de agosto debido a «palpitaciones» que la hicieron ingresar en el hospital. La mujer, que tenía una cita con los medios la pasada tarde, tuvo que suspenderla por su inminente ingreso hospitalario. «Tengo que avisaros de que Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, ha sufrido una crisis y ha sido desplazada al hospital. En la parroquia no está. Se encontraba mal, cansada, sentía palpitaciones, estaba nerviosa y se ha ido hace diez minutos», anunció Antonio, el sacerdote.

Béjar se declaró en huelga de hambre el pasado 27 de agosto en el interior de la parroquia del barrio de Capuchinos, en Motril. En declaraciones a otros medios, la mujer comentaba que se encontraba bien este martes y que seguiría allí «hasta que el cuerpo aguante». Para la madre de Rubiales, Jenni Hermoso miente, y asegura que «no pararé hasta que Jenni diga la verdad».

«No me importa morir»

Además, Béjar, que está sobrellevando la huelga de hambre con agua y bebida isotónica, declaró que «no me importa morir por la justicia. Mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo». Por el momento, Rubiales no se ha vuelto a pronunciar desde su polémico discurso en el que reiteró que no dimitiría. Pero durante los últimos días, el ahora suspendido presidente de la RFEF se ha ido quedando sin apoyos.

El sábado pasado, la FIFA emitió un comunicado en el que suspendía a Rubiales de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 90 días. Además, según ha adelantado el diario británico Daily Mail, la FIFA estudia endurecer esa suspensión para los próximos 15 años.