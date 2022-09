Dos agentes de la Guardia Civil están siendo investigados por detener a un trabajador de un bar de manera violenta tras confundirlo con un atracador en Guadalajara. El suceso ocurrió en la localidad de Molina de Aragón, cuando los agentes acudieron de madrugada al establecimiento alertados por un posible robo.

Una vecina llamó por ver las luces del bar encendidas a una hora a las que supuestamente deberían estar apagadas, y es que David, el empleado al que detuvieron, se encontraba en ese momento allí recogiendo. A punto de irse fue cuando los agentes llegaron al local y detuvieron a David.

En declaraciones a Espejo Publico, el empleado del bar de Guadalajara cuenta que padece de insomnio y ansiedad desde esa noche. «Ahora tengo miedo de estar solo. Tengo miedo a los guardias. Me preguntaron quien soy, me identifiqué y no sé cuál ha sido la molestia para que pudiesen arremeter contra mí», comenta al programa de televisión.

Según el informe de los agentes, David mostró resistencia al arresto y supuestamente llevaba en las manos un arma con la que se podría autolesionar, pero las imágenes de las cámaras de seguridad muestran todo lo contrario.

La propietaria del bar asegura que David tiene total libertad para abrir, cerrar y quedarse recogiendo en el bar y define a su empleado como un trabajador «impecable». Además, declara que se quedó «muerta», cuando se enteró de lo sucedido.