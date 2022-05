Tras la finalización de la segunda y última semifinal de Eurovisión 2022, ya se conocen los países que participarán en la gran final de Turín el próximo sábado 14 de mayo y en qué orden actuarán. La representante de España, Chanel Terrero, con la canción SloMo, actuará en la posición número diez en el festival. Antes de la actuación de la cantante cubano-española, cantará el dúo Mahmood y BLANCO representando a la anfitriona Italia con su canción Brividi, y tras España actuará la holandesa S10 con De Diepte.

Este año, Chanel es una de las grandes candidatas a ganar la esperadísima final de Eurovisión que se le lleva resistiendo a España desde hace 51 años, siendo en 1961con la cantante Conchita Bautista y su canción Estando contigo. Aunque hay otros países favoritos junto a ella como es la gran favorita Ucrania y su tema Stefania, interpretado Kalush Orchestra. Además de Ucrania, Italia y Reino Unido (Space Man de Sam Ryder son los otros países que podrían optar a la victoria.

En cuanto al orden de actuación, la final la abrirá la República Checa con su canción Lights Off de We Are Domi, seguido de Rumanía, Portugal y Finlandia. Así, el orden decidido por la cadena italiana RAI y la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) es el siguiente: