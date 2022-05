Este fin de semana será la gran final de Eurovisión, el festival musical anual que enfrenta a países europeos y algún que otro país invitado, y para amenizar un poco la espera, hacemos un repaso de las cinco mejores actuaciones, así como de las cinco peores, de España en el festival.

Estos últimos años España no ha estado teniendo buenos resultados en el festival, sin irnos muy lejos, el año pasado nos representó Blas Cantó con la balada «Voy a quedarme», que solo obtuvo seis puntos, finalizando antepenúltima en el certamen.

Este año, tras una polémica decisión de jurado, nos representará Chanel, que a diferencia del año pasado, lleva al festival una canción más fiestera y movida con «SloMo», que esperamos que funcione mejor en esta edición.

Las mejores actuaciones

5. Azúcar Moreno – Bandido (1990)

En 1990 Eurovisión se celebró en Zagreb, Croacia, en las que nos representaron el dúo de hermanas Azúcar Moreno. «Bandido» fue la canción que llevaron al festival, que obtuvo la quinta posición con un total de 96 puntos. Como curiosidad, la canción también es conocida por tener una de las introducciones instrumentales más largas de la historia del festival; 45 segundos de un total de 3 minutos.

4. Sergio Dalma – Bailar Pegados (1991)

La edición de 1991 fue en Roma, a la que fue un jovencísimo Sergio Dalma con su mítica canción «Bailar Pegados», que se interpretó con una orquesta. La canción obtuvo la cuarta posición con un total de 119 puntos. A esta balada romántica tuvo que suprimírsele en el directo una estrofa y un estribillo debido a su duración.

3. Bravo – Lady, Lady (1984)

En 1984 nos fuimos a Luxemburgo con «Lady, Lady» de Bravo, con la que nos metimos en el podio con la tercera posición. «Lady, Lady» obtuvo un total de 106 puntos. La canción interpretada en Eurovisión fue un éxito en España pero, sobre todo, en Alemania Occidental y numerosos países de Hispanoamérica. Curiosamente, Bravo se disolvió al año siguiente continuando sus carreras por separado.

2. Mocedades – Eres Tú (1973)

Luxemburgo fue la casa de Eurovisión en 1973, edición en la que fuimos representados por el grupo Mocedades, con su canción «Eres Tú». En esta ocasión nos fuimos a casa con una merecida medalla de plata, segunda posición que Mocedades alcanzó con 125 puntos. Como curiosidad, a esta canción se la acusó de plagio, de ser una reescritura de la canción que había representado a Yugoslavia en el Eurovisión de 1966, «Brez besed» («Sin palabras»). Sin embargo, la acusación no tuvo consecuencias.

1. Massiel – La, La, La (1968)

En el año 1968 nos logramos alzar con la victoria con el icónico «La, La, La» de la cantante Massiel. Esta edición se celebró en Reino Unido, en el Royal Albert Hall de Londres, en la que conseguimos un total de 29 puntos, que pueden parecer pocos pero era el sistema de puntuación de aquella época. Al año siguiente, edición que se celebraría en Madrid, logramos de manera consecutiva la victoria con «Vivo Cantando» de Salomé.

Las peores actuaciones

5. Miki Núñez – La Venda (2019)

En 2019 fuimos a Jerusalén, siendo España representada en Eurovisión por Miki Núñez con «La Venda», un tema marchoso con una letra algo críptica que no terminó de convencer ni al público ni al jurado. Nos quedamos tan solo en el puesto 22 con tan solo 24 puntos.

4. Amaia y Alfred – Tu Canción (2018)

En la edición de 2018 actuamos en Lisboa siendo representados por la que era la pareja del momento ese año, los concursantes de Operación Triunfo Amaia y Alfred. «Tu Canción» fue la canción, valga la redundancia, que cantaron en el festival, una balada romántica que no cuajo y obtuvo la posición 23 con 61 puntos. Como curiosidad, Amaia y Alfred terminarían finalizando su relación más tarde.

3. Blas Cantó – Voy a Quedarme (2021)

La canción que representó a España la pasada edición de Eurovisión y con la que quedamos en el puesto 24 de un total de 26 participantes. Esta edición se celebró en los Países Bajos, en Róterdam, y fue la banda de rock Måneskin la que consiguió alzarse con la victoria. Aunque la canción de Blas tenía una letra poderosa, no logró terminar de llegar al jurado y al público, que prefirió el sonido de Glam Rock que llevaron los italianos.

4. El Sueño de Morfeo – Contigo Hasta el Final (2013)

La banda de Pop-Rock con tintes célticos El Sueño de Morfeo fue la que nos representó en la edición de 2013, que se celebró en la ciudad de Malmö, en Suecia. «Contigo Hasta el Final» fue la canción que interpretaron, una tema amoroso en cuya introducción predominaba el sonido de la gaita para luego dar paso a las guitarras eléctricas. Desafortunadamente esa edición quedamos los penúltimos con tan solo ocho puntos.

1. Manel Navarro – Do It For Your Lover (2017)

La edición de 2017 se celebró en Kiev, capital de Ucrania, y pasará a la historia por el «gallo» que le salió a Manel Navarro cuanto estaba terminando de interpretar «Do It For Your Lover», la canción que representó a España en esa edición. Además fue el peor resultado que hemos tenido en la historia de Eurovisión, quedando último con tan solo cinco puntos.