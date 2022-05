Para obtener la baja por covid-19 a partir de ahora será imprescindible presentar una prueba PCR o un test de antígenos con resultado positivo. Así consta en la última actualización Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov-2 publicada por el Ministerio de Sanidad.

El servicio sanitario del servicio de prevención elaborará informe para que quede acreditada la indicación de teletrabajo o incapacidad temporal en determinados supuestos, que son los siguientes:

Persona trabajadora contacto estrecho

Una vez acordada por la Comisión de Salud Pública la eliminación de la recomendación de cuarentena a todos los contactos estrechos de un positivo a nivel comunitario sin excepción, se esté o no vacunado, desde el 04/03/2022, no se deberán emitir

partes de baja por incapacidad temporal por contacto/sospecha de exposición COVID19. Sí puede ser necesaria la realización de pruebas de seguimiento entre los trabajadores relacionados con ámbitos vulnerables.

Persona trabajadora con síntomas compatibles

Aquellos trabajadores que no tengan relación con ámbitos vulnerables, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo o readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos vulnerables. Es necesaria la realización de PDIA entre los trabajadores relacionados con ámbitos vulnerables.

Persona trabajadora caso confirmado

Aquellos trabajadores que no tengan relación con ámbitos vulnerables, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por su sintomatología, se recomienda el teletrabajo o readaptación del puesto de trabajo

para evitar la interacción con grupos vulnerables. Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables, no acudirán a su centro de trabajo.

Personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV2

Se indicará incapacidad temporal si no existe posibilidad de teletrabajo, adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2.

Cambios en el documento El documento elimina las condiciones de temperatura y humedad relativa, y los medios de transporte particular compartidos como puntos a tener en cuenta a la hora de que los servicios de prevención asesorasen sobre el uso de mascarilla en el trabajo. Ahora solo se tendrán en cuenta la ventilación adecuada, el nivel de ocupación, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros, el tiempo de permanencia, la actividad, la utilización de espacios comunes (vestuarios, comedores, etc.) y la existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo.