En una situación que muestra que el fútbol aún debe mejorar mucho para ser un entorno genuinamente inclusivo y respetuoso, Borja Iglesias ha sufrido una ola de insultos homófobos y otros comentarios despectivos solo por llevar un bolso a una boda a la que asistió acompañado de Aitor Ruibal, Víctor Ruiz, Juanmi y Camarasa, entre otros compañeros:

No es la primera vez que el punta gallego es el objetivo de este tipo de comentarios, ya que en otra ocasión recibió todo tipo de ofensas por pintarse las uñas para reivindicar la lucha contra el racismo y la homofobia en el deporte.

No obstante, los goles no son el único fuerte de Borja Iglesias, que ha hecho gala de su determinación y fuerza al negarse a permanecer en silencio, y el delantero verdiblanco no ha dudado en condenar a los homófobos en cuestión mediante sus redes sociales, lanzando una llamada al respeto y la inclusividad en el «Deporte Rey»:

Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 11, 2023

También se ha pronunciado al respecto el propio Ruibal, quien se ha unido a la iniciativa del «Panda» mostrando su posición contraria a la discriminación: