Rosalía ha publicado Despechá, la canción que lo peta en redes y que ha concentrado la atención de los fans durante los conciertos de su gira Motomami World Tour, desde su inicio en Almería y Sevilla.

Pese a que la canción, también conocida como De lao a lao, este Despechá de Rosalía no está incluida en su último disco, la artista la interpreta en los conciertos. De ahí que los fans hayan presionado a la artista para que la publicase, al solo poder oírla en las citas del Motomami World Tour y en su ya habitual repercusión en redes sociales como TikTok.

Despechá, lleva semanas copando la atención en las principales redes sociales convirtiéndose para muchos en la canción del verano, pese a que aún no se había lanzado oficialmente.

Desde hoy, la composición de la artista ya está disponible en las principales plataformas de música en streaming y hasta en Youtube, donde en menos de doce horas la canción suma más de 200.000 reproducciones.

Letra de Despechá de Rosalía

[Intro]

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

[Pre-Coro]

Baby, no me llame’

Que yo estoy ocupá’ olvidando tus male’

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa’ mis motomami’, con toda mis gyale’

[Coro]

Y ando despechá’, oah, alocá’

Bajé con un flow nuevo ‘e caja, baby, hackeá’

Lo muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’, oah, alocá’

Que Dios me libre de volver a tu la’o

Lo muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’, coroná’, yeah

[Verso]

Voy con la falda (Ah), aro’ y cadena’ (Eh)

Piña colada (Sí), no tengo pena (Ah, no)

Voy con la Fefa (Wuh), ella es la jefa (Sí)

Ella lo baila (Eh), еlla me enseña (Eh)

Hoy no trabaja (Uh) еsta morena

Fuck la fama (Eh), fuck la faena (Jaja)

La noche está larga (Eh), la noche está buena (Eh)

Un mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo vo’a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo’a decir

Que esta motomami ya no está pa’ ti

Mira qué fácil te lo vo’a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo’a decir

Que esta motomami—

[Coro]

Y a—Y ando despechá’, oah, alocá’

Bajé con un flow nuevo ‘e caja, baby, hackeá’

Lo muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’, oah, alocá’

Que Dios me libre de volver a tu la’o

Lo muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’, coroná’, yeah

[Puente]

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae’ y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae’ y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

[Outro]

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa’ Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, jaja, je

Jeje

Ey

Uh, uh, uh, uh

Omega

Ey, ey, ey

Uh, uh, uh, uh