El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado este jueves el cartel de las Glorias de Sevilla 2022 en el salón de acto de la Cámara de Comercio de Sevilla. Una obra de José Cabrera Lasso de la Vega dedicada a la Virgen del Nieves, realizada sobre tabla previamente tratada y usando una técnica mixta, en este caso óleo y acrílico.

El artista, en su presentación, afirmó que «un mes antes de la llamada que me hizo el presidente Francisco Vélez» para ser designado como cartelista de las Glorias 2022, «viendo procesionar a la Virgen de las Nieves por las calles del centro, le comentaba a un amigo: «si algún día me llamara el Consejo de Hermandades la pintaría a Ella». Lo tenía claro entonces y así fue. ¿Casualidad? no lo creo, pienso que la Virgen lo escuchó e intercedió», señaló Cabrera Lasso de la Vega.

El eje central de la obra del cartel de Glorias de Sevilla es, por tanto, Nuestra Señora de las Nieves y a su alrededor, enmarcando su rostro, aparece un arco de flores de talco, el exorno floral que la acompaña en su camarín de Santa María la Blanca.

Para el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez de Luna, este cartel «se convierte en el mejor preludio de una etapa preciosa para la ciudad. Decenas de hermandades volverán a recorrer los rincones de nuestros barrios y del casco antiguo para mostrarnos la alegría y la riqueza patrimonial y humana de nuestras Glorias», aseveró el presidente, quién felicitó muy afectuosamente al cartelista de este año «por enmarcar una pintura perfecta de la Virgen de las Nieves para gozo de todos los que somos cofrades letíficos de nuestra ciudad».