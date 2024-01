En una noche cargada de emociones y expectación, el carismático presentador Manu Sánchez hizo su regreso triunfal a la televisión después de retirar temporalmente por el cáncer que padece. La audiencia esperaba con ansias este momento, y las palabras de cariño y admiración por parte de sus colegas y compañeros de escenario dejaron claro el afecto que le profesan.

«Le queremos tanto, tenemos tantas ganas de volver a ver, de tener al capitán al timón. No somos solo amigos sino familia», expresó con profundo cariño Antonio Canales antes de la salida de Manu Sánchez al escenario.

Las muestras de afecto continuaron por parte de los miembros del jurado, entre ellos Pastora Soler, Jesús Reina y Mariola Cantarero, junto a su compañera de escenario, María Villalón. Jesús Reina, visiblemente emocionado, expresó: «Volverlo a ver, abrazarlo y reírnos con sus ocurrencias». María Villalón añadió que el regreso de Manu es «el mejor regalo que me podrían traer los Reyes Magos y la Navidad y todo, es este que Manu vuelva con nosotros». Pastora Soler y Mariola Cantarero coincidieron en que este día es «el mejor de los regalos y será muy difícil que lo olvidemos».

Emoción en la entrada de Manu Sánchez

María Villalón tuvo el honor de presentar a Manu Sánchez, quien bajó las escaleras de «Tierra de talento» completamente emocionado. «Viene algo que es insuperable. Es una noche de sueños y de cosas bonitas. Tras la puerta hay un regalo que llevamos anhelando muchos meses para todos. Esta puerta grande se abre para recibir a nuestro capitán, a nuestro Manu Sánchez», dijo María con la voz entrecortada y llena de emoción, mientras todo el teatro se ponía de pie aplaudiendo.

La entrada de Manu Sánchez fue recibida con un torrente de emociones: la audiencia, de pie, aplaudía emocionada, con la piel de gallina y lágrimas en los ojos. El presentador, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas ante esta cálida bienvenida. «Basta, basta, basta», decía entre risas Manu tras abrazarse a todos sus compañeros.

Agradecimiento a la sanidad pública

Con humildad y gratitud, Manu expresó: «Muchas gracias, perdonadme que estoy tontona. Os prometo que este momento lo he soñado cientos de veces, se lo he pedido cientos de veces a los Reyes. No sé si ha sido Melchor, Gaspar y Baltasar, pero os voy a pedir que me dejéis que dedique esto a nuestra Sanidad pública y les dé las gracias por una tontería, porque a mí me han salvado la vida».

El presentador continuó agradeciendo a todas las personas que trabajan incansablemente en el ámbito de la salud, destacando su valioso papel en su recuperación. «Por todos y cada uno de esas personas que están ahí detrás velando porque ocurran las noticias bonitas. Por lo que sea hemos sido buenos y me han traído este regalo así como las muestras de cariño que he recibido de todos vosotros en estos meses», agregó emocionado.

Manu Sánchez reveló que durante su convalecencia ha seguido el programa desde distintos escenarios, incluso desde la habitación del hospital, donde el sonido de «Tierra de talento» ha sido un reconfortante hilo conductor entre sus momentos más difíciles. Su regreso no solo marca el retorno de un talentoso presentador, sino también la victoria de la perseverancia y el amor que le rodea.