El Sindicato Ustea denuncia que la Junta de Andalucía prometió sacar 14.357 plazas en las oposiciones para docentes a principios de este curso y finalmente las plazas serán 4831. En la Mesa Sectorial celebrada este lunes 18 de abril, la Consejería ha informado del contenido del Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la Junta de Andalucía que se publicará próximamente en el BOJA. En este decreto, se establece la OEP correspondiente a los procedimientos extraordinarios de estabilización: 1967 plazas para los diferentes cuerpos y especialidades.

Estas 1967 plazas, junto a las 2600 plazas de estabilización del cuerpo de maestros y maestras, pendientes de convocar de la OEP de 2019 y las 264 plazas de estabilización pendientes de régimen especial, hacen un total de 4831 plazas para los procedimientos de

estabilización.

Durante las vacaciones de Semana Santa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado finalmente el RD 270/2022. Tras el dictamen del Consejo de Estado, la versión definitiva del RD publicada en el BOE excluye la posibilidad de convocar por el sistema de estabilización extraordinario las plazas de las tasas de reposición. Éstas deberán ser convocadas siguiendo el procedimiento de acceso ordinario, establecido en el RD 276/2007.

Con la situación abierta a raíz de la publicación del RD 270/2022, en los próximos años se van a desarrollar procedimientos de acceso e ingreso en los cuerpos docentes según tres modelos diferentes que se corresponden con las características de las plazas a adjudicar. Al margen de las plazas ya convocadas para las oposiciones de junio de 2022, en los próximos años se convocarán las siguientes plazas, a través de los tres modelos que se recogen en la

tabla:

Cualquier persona, de Andalucía o de otro territorio, tenga o no tiempo de servicio y esté o no en las bolsas de sustituciones, podrá presentarse a cualquiera de los tres modelos de oposiciones docentes en cualquier comunidad autónoma, pues los procedimientos se rigen por el principio de libre concurrencia. La Consejería aún no ha informado de qué plazas se convocarán por el modelo de concurso y cuáles por el de concurso-oposición «transitorio», tampoco de la fecha de las convocatorias, ni del orden de las mismas.

Se desconoce en qué momento se plantea la administración la convocatoria de los procedimientos de concurso-oposición ordinarios regidos por el RD 276/2007, ni si éstos serán o no simultáneos con los procedimientos extraordinarios establecidos en el RD 270/2022. Para USTEA, los llamados procedimientos de estabilización están viciados desde el inicio, pues se han dirigido a estabilizar plazas y no personas.

A pesar de ello, ellos entendían que la Ley 20/2021 era un avance respecto a la situación anterior, sin ser nuestro modelo; con la publicación del RD 270/2022, se hace imposible dar respuesta a la justa reivindicación del personal interino de Andalucía, pues el número de plazas que se ofertará por el modelo de acceso transitorio es «francamente ridículo»: 4831 plazas que no llegan a ser ni una cuarta parte de los 20.455 interinos e interinas que actualmente trabajan en Andalucía.

Por todo ello, desde USTEA instan a las diferentes administraciones, tanto al Ministerio,

como a la Consejería de Educación de Andalucía a que reconsideren los términos y

condiciones en los que se van a poner en marcha los procedimientos de acceso a los cuerpos

docentes. Tal y como están planteados en este momento, ni dan respuesta al personal

interino ni a las personas aspirantes.

Las expectativas en torno a los procedimientos de estabilización van a ser gravemente defraudadas por las mismas administraciones que las han generado, lo que supondrá añadir aún más frustración a la situación de miles de personas que tienen su proyecto de futuro puesto en la docencia en el sistema educativo público. USTEA ha abierto un proceso de debate con su afiliación y simpatizantes para analizar la situación y estudiar la posibilidad de convocar movilizaciones.