Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, ha asegurado que habrá elecciones andaluzas este otoño. Así, se mostraba convencido en una entrevista este lunes a esRadio de que «habrá elecciones en Andalucía en otoño. Quiero y lo creo». El portavoz ha hecho hincapié en que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía «gracias a los votos de Vox» y afirma que este adelantará las elecciones.

Además, Gavira ha acusado al Partido Popular de no cumplir con su acuerdo de investidura. Debido a esto, la formación verde ha decidido dejar de apoyar el Gobierno del PP, no solo por no cumplir algunos puntos del acuerdo de investidura, sino por acoger a trece menores migrantes de Ceuta. El asunto de los menores es solo «la punta del iceberg», declaraba. «Pretenden que solamente sean cumplidos por una parte y los acuerdos están para cumplirlos por ambas partes».

Menores no acompañados y mal vistos por Vox

En cuanto a la reciente situación de los menores migrantes procedentes de Ceuta, ha recalcado que la consejera de Igualdad hizo un «llamamiento a la inmigración ilegal diciendo «os estamos esperando», un efecto llamada sin precedentes». Desde Vox exigen a Pedro Sánchez y a Juanma Moreno que «devuelvan esos niños a sus padres». «No hay ninguna obligación de acoger a los menas. La normativa habla de sensibilizar a los padres, a los marroquíes de los peligros que tiene la emigración y nadie cumple con las normativas. Esto ha sido una invasión y Marruecos sigue tratando de fracturar España», denunciaba Gavira.

Asimismo, ha querido recalcar que las «políticas blandas» con las que se está actuando no son suficientes y que la normativa «hay que cumplirla». Además, alarmaba de que Ciudadanos «es un partido peligroso que puede aliarse con el PSOE», un partido que Vox la agrupación prefiere que «descanse de nuevo» en las próximas elecciones andaluzas.

