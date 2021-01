Joe Biden, presidente de los Estados Unidos

Biden ha pedido luchar con la verdad y contra la mentira, pidiendo unidad para hacer frente “a las grandes tareas de nuestro tiempo”.

En medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes tras el asalto al capitolio hace solo unos días, Joseph R. Biden ha tomado hoy posesión como 46º presidente de los Estados Unidos de América tras la victoria electoral del pasado noviembre. En el acto no ha asistido, como estaba previsto, el ya expresidente estadounidense, Donald J. Trump.

Sí han estado presentes el hasta ahora vicepresidente, Mike Pence, así como los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Han sido solo algunos de lo asistentes que, en esta ocasión, han sumado un escaso millar. De hecho, la tradicional imagen del National Mall de Washington DC lleno de gente, esta vez ha sido muy diferente. Han sido más de 200.000 banderas las que han ocupado toda la zona verde frente al Capitolio estadounidense.

El presidente ha tomado posesión después de su vicepresidenta, Kamala Harris, y tras las actuaciones de Jennifer López y Lady Gaga. En su discurso, Biden ha tenido palabras de recuerdo a todas las víctimas del COVID-19, y se ha mostrado convencido de la fortaleza de la democracia, frente al supremacismo. Ha pedido unidad entre la sociedad estadounidense “para luchar contra el paro, por la educación en buenas escuelas, y para acabar con este virus mortal” ha dicho el ya 46º presidente estadounidense.

“Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos somos iguales, y la realidad del supremacismo, el racismo y la demonización. La batalla es perenne y la victoria no está asegurada”, ha asegurado en su intervención.

“La historia, la fe, y la razón nos marcan el camino de la unidad” ha apunado Biden, quien ha apelado a la ciudadanía a “vernos como vecinos y tratarnos con dignidad y respeto. Hay que dejar de gritarnos y bajar la temperatura. No habrá paz sin unidad. Solo amargura. No habrá nación, sólo caos” ha apuntado el presidente. “Es nuestro momento histórico de crisis y de retos. Y la unidad es el camino para avanzar. Si lo hacemos, os garantizo que no fracasaremos”, ha señalado el nuevo presidente estadounidense pidiendo colaboración a la ciudadanía estadounidense.

En su discurso, de poco más de 15 minutos, Joe Biden, que fuera a su vez vicepresidente con Barack Obama, ha señalado sus principios de comportamiento: “vamos a mostrar respeto a los demás. No todo tiene que ser fuego en este camino. Cualquier desacuerdo no puede ser causa para una guerra total”. Frases que recuerdan fundamentalmente al gran ausente de la de ceremonia y ya expresidente, Donald Trump. “Tenemos que rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados, incluso fabricados”, ha dicho Biden, siendo aplaudido por los presentes.

“EEUU es mucho mejor que esto”, ha dicho, recordando en ese mismo lugar a Luther King o las luchas del feminismo, poniendo sobre la mesa que su vicepresidenta es la primera mujer en ostentar ese cargo en la historia estadounidense “las cosas cambian”, ha dicho como ejemplo del avance común. “Aquí estamos días después de que una turba intentara silenciar a la gente. No ocurrirá más”.

“Luchar con la verdad y vencer a las mentiras”

Tenemos que dejar atrás la pandemia y vamos a salir juntos. ESEUU ha sido puesto a prueba y va a salir más fuerte. Repararemos nuestras alianzas y volveremos a estar con el mundo de nuevo. Y lideraremos por el poder de nuestro ejemplo. Seremos un socio de fiar, para progresar en la seguridad y la paz. Mi primer acto es pediros que os unáis a mi en un minuto de silencio por los 400.000 ciudadanos estadounidenses que han caído por la pandemia.



Es un momento de prueba. Nos hemos enfrentado a un ataque a nuestra democracia, a un virus mortal, a un racismo sistémico, a una crisis climática. Tenemos que hacer frente a esto de una forma profunda. Y vamos a hacer frente a todas nuestras responsabilidades. Vamos a levantarnos porque hay mucho trabajo por hacer. Seremos juzgados por cómo resolvamos esta cascada de problemas.



“Os doy mi palabra. Siempre defenderé la Constitución, nuestra Democracia, y EEUU, y haré todo lo posible por vosotros para serviros en un bien común. Construiremos una historia de decencia, de unidad, de sanación y grandeza. Una historia que diga que lo mejor está por venir. Juntos, nosotros y las siguientes generaciones. Vamos a hacer frente a las tareas de nuestro tiempo”, ha terminado Biden.